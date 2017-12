Крокодила Лейпанга перевезли в зоопарк Пхукета Крокодил Лейпанг, пойманный 1 сентября у западного побережья Пхукета, прибыл в пхукетский зоопарк, где еще обещают обеспечить достойные условия. Иккапоп Тхонгтуб 21 Декабря 2017 10:39:34 Фото: Иккапоп Тхонгтуб Передача крокодила зоопарку была произведена на основании меморандума о взаимопонимании, который 20 декабря подписали глава Департамента рыболовства Пхукета Пайбун Бунлиппатанон и уполномоченный представитель Phuket Zoo Co Ltd. Пичай Сакунсорн. Подписание документа засвидетельствовали другие представители Департамента рыболовства. Согласно документу, зоопарк должен обеспечить крокодила безопасные и комфортные условия и способствовать изучению хищника, который оказался помесью двух видов – пресноводного сиамского крокодила (crocodylus siamensis) и морского гребнистого крокодила (crocodylus porosus).

Господин Бунлиппатанон отметил, что обязанностью Департамента рыболовства будет следить за тем, чтобы с Лейпангом хорошо обращались в зоопарке. «Мы будем проверять крокодила каждые два месяца или когда это потребуется», – добавил господин Бунлиппатанон. Все расходы на содержание крокодила возьмет на себя зоопарк. Меморандум между Департаментом рыболовства и Phuket Zoo Co Ltd. подписан на трехлетний срок (до 19 декабря 2020 года). Напомним, крокодила у западного побережья Пхукета заметили 24 августа. Плававшего в море хищника снял на видео один из местных жителей с квадрокоптером. Через несколько дней хищника снова заметили в одной из лагун у Банг-Тао, а 1 сентября поймали при помощи сетей и доставили в Центр изучения и развития прибрежного рыболовства в Паклоке. Сотрудники центра назвали 200-килограммового крокодила Лейпангом по имени пляжа, рядом с которым его впервые заметили. Хищник оказался самцом в возрасте 5-8 лет. При этом участвовавший в охоте сотрудник пхукетского Департамента рыболовства отмечал, что Лейпанг был «игрив и очень умен» (подробнее читайте здесь). Решение о дальнейшей судьбе крокодила было принято в середине ноября. Как пояснил специально прибывший на Пхукет директор национального Департамента рыболовства Адисорн Промтхеп передача Лейпанга в Phuket Zoo была единственным возможным выходом из ситуации (см. здесь). Одновременно он подчеркнул, что с зоопарком уже достигнута договоренность о том, что крокодила создадут особые условия. Представители Phuket Zoo в ответ поблагодарили ведомство за оказанное доверие. «Мы рады, что Департамент рыболовства доверяет нам. Я могу заверить, что для Лейпанга уже зарезервирован вольер, и у нас есть специалисты, которые позаботятся о нем. В вольере, где мы поселим Лейпанга, раньше содержались 20 крокодилов. Теперь он будет домом для него одного, и прямо сейчас мы завершаем работы над благоустройством вольера», – говорил тогда же менеджер Phuket Zoo Пичай Сакунсорн. После того, как крокодила поймали, газета The Phuket News провела на своем сайте онлайн-опрос, предложив читателям высказать соображения о том, куда должен отправиться Лейпанг. Самыми популярными были варианты «выпустить на волю где-нибудь не на Пхукете» и «отправить в природный заказник, где он будет жить под присмотром специалистов». Однако ни один из этих вариантов принят не был. Официальные лица решили, что единственное подходящее место – это комплекс Phuket Zoo в Чалонге. При этом в ходе опроса The Phuket News за содержание крокодила в неволе высказались лишь 8% респондентов, тогда как 92% сочли, что он должен жить на воле: в природном заказнике или в дикой природе. Это, впрочем, по мнению специалистов, оказалось невозможно.