The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Крокодила Лейпанга перевезли в зоопарк Пхукета

Крокодил Лейпанг, пойманный 1 сентября у западного побережья Пхукета, прибыл в пхукетский зоопарк, где еще обещают обеспечить достойные условия.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Декабря 2017 10:39:34

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Передача крокодила зоопарку была произведена на основании меморандума о взаимопонимании, который 20 декабря подписали глава Департамента рыболовства Пхукета Пайбун Бунлиппатанон и уполномоченный представитель Phuket Zoo Co Ltd. Пичай Сакунсорн. Подписание документа засвидетельствовали другие представители Департамента рыболовства.

Согласно документу, зоопарк должен обеспечить крокодила безопасные и комфортные условия и способствовать изучению хищника, который оказался помесью двух видов – пресноводного сиамского крокодила (crocodylus siamensis) и морского гребнистого крокодила (crocodylus porosus). 
Господин Бунлиппатанон отметил, что обязанностью Департамента рыболовства будет следить за тем, чтобы с Лейпангом хорошо обращались в зоопарке.

«Мы будем проверять крокодила каждые два месяца или когда это потребуется», – добавил господин Бунлиппатанон. Все расходы на содержание крокодила возьмет на себя зоопарк. Меморандум между Департаментом рыболовства и Phuket Zoo Co Ltd. подписан на трехлетний срок (до 19 декабря 2020 года).

Напомним, крокодила у западного побережья Пхукета заметили 24 августа. Плававшего в море хищника снял на видео один из местных жителей с квадрокоптером. Через несколько дней хищника снова заметили в одной из лагун у Банг-Тао, а 1 сентября поймали при помощи сетей и доставили в Центр изучения и развития прибрежного рыболовства в Паклоке.

Сотрудники центра назвали 200-килограммового крокодила Лейпангом по имени пляжа, рядом с которым его впервые заметили. Хищник оказался самцом в возрасте 5-8 лет. При этом участвовавший в охоте сотрудник пхукетского Департамента рыболовства отмечал, что Лейпанг был «игрив и очень умен» (подробнее читайте здесь).

Решение о дальнейшей судьбе крокодила было принято в середине ноября. Как пояснил специально прибывший на Пхукет директор национального Департамента рыболовства Адисорн Промтхеп передача Лейпанга в Phuket Zoo была единственным возможным выходом из ситуации (см. здесь). Одновременно он подчеркнул, что с зоопарком уже достигнута договоренность о том, что крокодила создадут особые условия. Представители Phuket Zoo в ответ поблагодарили ведомство за оказанное доверие.

«Мы рады, что Департамент рыболовства доверяет нам. Я могу заверить, что для Лейпанга уже зарезервирован вольер, и у нас есть специалисты, которые позаботятся о нем. В вольере, где мы поселим Лейпанга, раньше содержались 20 крокодилов. Теперь он будет домом для него одного, и прямо сейчас мы завершаем работы над благоустройством вольера», – говорил тогда же менеджер Phuket Zoo Пичай Сакунсорн.

После того, как крокодила поймали, газета The Phuket News провела на своем сайте онлайн-опрос, предложив читателям высказать соображения о том, куда должен отправиться Лейпанг. Самыми популярными были варианты «выпустить на волю где-нибудь не на Пхукете» и «отправить в природный заказник, где он будет жить под присмотром специалистов». Однако ни один из этих вариантов принят не был. Официальные лица решили, что единственное подходящее место – это комплекс Phuket Zoo в Чалонге. При этом в ходе опроса The Phuket News за содержание крокодила в неволе высказались лишь 8% респондентов, тогда как 92% сочли, что он должен жить на воле: в природном заказнике или в дикой природе. Это, впрочем, по мнению специалистов, оказалось невозможно.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Ветер повалил стобы линии электропередач в Кхао-Лаке
Ветер повалил стобы линии электропередач в Кхао-Лаке
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Российский саксофонист Игорь Бутман выступит в Таиланде
Соревнования по борьбе прошли на Пхукете
Соревнования по борьбе прошли на Пхукете
Тайский стритфуд за 40 бат попал в красный гид Michelin
Тайский стритфуд за 40 бат попал в красный гид Michelin
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Как идентифицировать самодельную бомбу?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.