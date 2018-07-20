Крокодил в море не отбил у туристов желания заходить в воду на Най-Харне

На Пхукете продолжаются поиски крокодила, замеченного в воде у пляжей Януй и Най-Харн. Сегодня к поискам хищника подключились специалисты из Сураттхани, которые в прошлом году поймали крокодила Лейпанг в одной из лагун у западного побережья Пхукета.

20 Июля 2018 11:16:24

Если судить по этому фото, туристов не особо беспокоит возможное присутствие в море крокодила. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Вчерашние усилия по поиску крокодила, замеченного 18 июля в районе пляжа Януй, не увенчались успехом, и сегодня утром у южного побережья острова начался очередной раунд поисковой операции.

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг уже запросил помощи у специалистов из Сураттхани, и сегодня к поискам присоединились специалисты команды Kraithong Lumnamtapi, которые в прошлом году участвовали в операции по поиску и поимке крокодила Лейпанга, в настоящий момент живущего в пхукетском зоопарке.

Также вчера муниципалитет Раваи установил на пляжах Най-Харн и Януй знаки, предупреждающие об опасности и запрещающие заходить в воду. Впрочем, по сообщениям с места событий, некоторых туристов не смущает информация о возможном наличии крокодила поблизости. Об этом красноречиво говорят и сегодняшние фото с Най-Харна.