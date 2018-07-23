Крокодил с пляжа Януй движется вдоль западного побережья на север

На Пхукете продолжаются поиски дикого крокодила, замеченного на прошлой неделе у пляжа Януй.

23 Июля 2018 10:35:26

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Поисковой команде, включающей специалистов из Сураттхани, пока не удалось обнаружить дикого крокодила, замеченного у пляжа Януй в среду, 18 июля.

В первые дни поиски велись преимущественно в районе пляжей Януй и Най-Харн, однако в субботу специалисты получили сообщение, что крокодила видели на пляже Ката-Ной, где он выбрался на берег.

Затем крокодила заметили у пляжей Ката и Карон. Хищник продолжал движение на север вдоль западного побережья Пхукета в сторону Патонга, Камалы, Сурина и Банг-Тао.

Напомним, что именно в районе Банг-Тао в прошлом году был пойман дикий крокодил, которого затем назвали Лейпангом и передали в пхукетский зоопарк. Хищника впервые заметили в море, но поймали в одной из местных лагун.