Крокодил с пляжа Банг-Тао попался в сети

Сотрудники Департамента рыболовства смогли поймать крокодила, ставшего героем новостей на Пхукете.

1 Сентября 2017 11:06:24

После того как Департамент рыболовства установил, что крокодил прячется в одной из лагун у пляжа Банг-Тао, специалисты приступили к поиску и поимке хищника. Операция успешно завершилась около 3:30 утра сегодняшнего дня (1 сентября). На то, чтобы найти крокодила и поймать его при помощи сетей, ушла практически вся ночь.

Первую попытку заставить крокодила выйти на берег специалисты предприняли около 21:30 вечера 31 августа. План состоял в том, чтобы прочесать лагуну рыболовными сетями, заставив хищника покинуть воду. Крокодил в сети действительно попался, но оказался достаточно силен, чтобы прорвать их и вырваться на волю, едва не перевернув одну из лодок с ловцами.

Впрочем, очередная попытка, предпринятая в 3:30 утра, все же увенчалась успехом. Крокодила вытащили на берег, связали и погрузили в кузов пикапа, на котором доставили в Центр изучения и развития прибрежного рыболовства. Там крокодила покажут губернатору Пхукета Норрапхату Плодтхонгу.

Участвовавший в охоте на хищника Ником Суксават из Департамента рыболовства Сураттхани заверил, что крокодил не пострадал. Коллега господина Суксавата из пхукетского Департамента рыболовства добавил, что хищник «был не очень свирепым, на самом деле, он скорее оказался игрив и очень умен. Он не хотел показываться вблизи берега, потому что понимал, что там его поймают».

«Нам пришлось быть очень аккуратными», – добавил он.