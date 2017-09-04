Крокодил с Банг-Тао отказывается от еды, но в целом здоров и силен

Губернатор Пхукета подтвердил, что пойманный 1 сентября крокодил отказывается есть и почти не двигается, но в остальном он здоров.

4 Сентября 2017 11:30:13

Крокодил, которого поймали в лагуне у пляжа Банг-Тао утром 1 сентября, в настоящий момент находится в Центре изучения и развития прибрежного рыболовства в Паклоке. Хищника уже осмотрели специалисты, которые затем заявили, что их изначальные предположения о том, что крокодил должен быть пресноводным, не подтвердились. Крокодил оказался морским, притом что Пхукет для этого подвида крокодилов не является привычным местом обитания.

Согласно Википедии, в районе Пхукета распространены два вида крокодилов. Первый – это так называемый гребнистый крокодил (Crocodylus porosus), самое крупное современное пресмыкающееся, достигающее длины в 7 м, и массы в 2 т. Википедия пишет, что гребнистый крокодил может жить в соленой воде, но, как правило, обитает в мангровых болотах и лагунах у побережья.

Второй вид – это гавиаловый крокодил (Tomistoma schlegelii), который схож с гребнистым по размерам. Он обитает в пресных озерах, реках с медленным течением и в заболоченных районах. В Таиланде, как указывает Википедия, этот вид считается вымершим с 1970 года, но встречается в Индонезии и Малайзии. Еще несколько видов крокодилов встречаются в северных районах Таиланда, в Индии, Мьянме и т.д.

В пхукетском офисе Департамента рыболовства не уточнили, к какому из двух видов относится пойманный на Банг-Тао крокодил. Глава ведомства Пайбун Бунлиптанон лишь отметили, что крокодил не пресноводный, его возраст – около 5-8 лет, а масса – 200 кг. Вероятнее всего, пхукетский крокодил является самцом.

«Обследовавший крокодила специалист отметил, что у него есть небольшие раны на «коленях», оставленные сетями, которыми его ловили, но в остальном он здоров и силен», – заявил Пайбун Бунлиптанон.

Пока что крокодил содержится в пхукетском Центре изучения и развития прибрежного рыболовства, но Департамент рыболовства готов отдать его зоопарку, океанариуму или исследовательскому центру, который выразит желанию позаботиться о хищнике и подаст соответствующую заявку.

В прошлую пятницу посмотреть на крокодила приехал губернатор Норрапхат Плодтхонг. В беседе с журналистами он подтвердил информацию о том, что тот по-прежнему ничего не ест и практически не двигается.

Также губернатор отметил, что специалистам еще только предстоит выяснить, откуда он приплыл на пляж Банг-Тао. Глава провинции не исключил, что животное ранее могло содержаться в неволе.

«Первым делом нам надо изучить район, где он был найден, и установить, могут ли там водиться крокодилы. Если ответ будет отрицательным, нужно будет выяснить возможные варианты его происхождения», – заявил губернатор.

Напомним, крокодила у пляжа Банг-Тао впервые заметили 24 августа. Через шесть дней хищника, прятавшегося в одной из лагун неподалеку, удалось поймать сетями. С 1 сентября он живет в Центре изучения и развития прибрежного рыболовства в Паклоке.