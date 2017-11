Крокодил Лейпанг поселится в пхукетском зоопарке Официальные лица определились, где будет жить крокодил Лейпанг, пойманный в одном из озер западного побережья Пхукета 1 сентября. Иккапоп Тхонгтуб 20 Ноября 2017 10:02:05 Фото: Иккапоп Тхонгтуб В пятницу, 17 ноября, в Центре изучения и развития прибрежного рыболовства в Паклоке прошла встреча, по итогам которой была решена судьба Лейпанга. Как объявил глава местного офиса Департамента рыболовства Адисорн Промтхеп, крокодил будет передан пхукетскому зоопарку, где ему обеспечат особые условия содержания. После того, как крокодила поймали, газета The Phuket News провела на своем сайте онлайн-опрос, предложив читателям высказать соображения о том, куда должен отправиться Лейпанг. Самыми популярными были варианты «выпустить на волю где-нибудь не на Пхукете» и «отправить в природный заказник, где он будет жить под присмотром специалистов». Однако ни один из этих вариантов принят не был. Официальные лица решили, что единственное подходящее место – это комплекс Phuket Zoo в Чалонге. При этом в ходе опроса The Phuket News за содержание крокодила в неволе высказались лишь 8% респондентов, тогда как 92% сочли, что он должен жить на воле: в природном заказнике или в дикой природе. На совещании 17 ноября доктор Промтхеп заявил, что выпустить крокодила на волю невозможно, поскольку он является помесью двух видов: пресноводного сиамского крокодила (crocodylus siamensis) и морского гребнистого крокодила (crocodylus porosus). Такие результаты дал анализ ДНК крокодила, и это объясняет, почему ранее специалисты затруднялись однозначно определить его видовую принадлежность, и относили то к морским, то к пресноводным.

«Согласно законам, он не может быть выпущен назад в дикую природу», – заявил доктор Промтхеп. Вариант содержания его в национальном парке Сиринат также был отклонен, по причине отсутствия там соответствующих специалистов. «Он мог бы жить на огороженной территории в болотах Пру-Дже-Сан в Майк-Кхао, но строительство заграждения по периметру этой территории обошлось бы очень дорого. Кроме того, всегда был бы риск, что Лейпанг выберется за ограду», – отверг следующий вариант доктор Промтхеп. Последние несколько месяцев крокодил провел в Центре изучения и развития прибрежного рыболовства в Паклоке, и теоретически его можно было бы оставить там, но имеющиеся в центре бассейны и вольеры слишком тесны для крокодила. Кроме того, там также отсутствуют специалисты, способные позаботиться о Лейпанге. «Последним вариантом является частный зоопарк. Три рассмотренных нами зоопарка проводят шоу с крокодилами и у них недостаточно свободного места для Лейпанга. Однако один из центров располагает достаточной территорией и имеет нужных специалистов. Речь идет о пхукетском зоопарке», – заявил господин Промтхеп. Ранее Phuket Zoo неоднократно критиковался за содержание животных в неподобающих условиях. Однако и господин Промтхеп, и представители зоопарка уже заявили, что условия содержания Лейпанга будут особыми. Кроме того, посмотреть на дикого крокодила в Phuket Zoo смогут все желающие, что было бы невозможно, если бы его выпустили на волю где-то на севере Пхукета. Господин Промтхеп подчеркнул, что Лейпанг не будет собственностью зоопарка. «Мы рады, что Департамент рыболовства доверяет нам. Я могу заверить, что для Лейпанга уже зарезервирован вольер, и у нас есть специалисты, которые позаботятся о нем. В вольере, где мы поселим Лейпанга, раньше содержались 20 крокодилов. Теперь он будет домом для него одного, и прямо сейчас мы завершаем работы над благоустройством вольера», – заявил менеджер Phuket Zoo Пичай Сакунсорн. Как заявил господин Сакунсорн, вольер будет полностью готов к концу месяца. Новоселье Лейпанга запланировано на середину декабря. «Если в будущем найдется более подходящий дом для Лейпанга, то мы готовы передать его туда», – добавил менеджер зоопарка. Напомним, крокодила у западного побережья Пхукета заметили 24 августа. Плававшего в море хищника снял на видео один из местных жителей с квадрокоптером. Через несколько дней хищника снова заметили в одной из лагун у Банг-Тао, а 1 сентября поймали при помощи сетей и доставили в Центр изучения и развития прибрежного рыболовства в Паклоке. Сотрудники центра назвали 200-килограммового крокодила Лейпангом по имени пляжа, рядом с которым его впервые заметили. Хищник оказался самцом в возрасте 5-8 лет. При этом участвовавший в охоте сотрудник пхукетского Департамента рыболовства отмечал, что Лейпанг был «игрив и очень умен» (подробнее читайте здесь).