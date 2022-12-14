Криптопроект Cryptus рассказал о нападении на Пхукете и похищении 1,5 млн бат в наличных и криптовалюте

Двое россиян из команды криптовалютного проекта Cryptus стали жертвами вооруженного ограбления на Пхукете, в ходе которого лишились наличных на сумму 20 тыс. долларов и криптовалюты на 25 тыс. (порядка 1,5 млн бат в сумме). Об этом говорится в заявлении, поданном в полицейский участок Чернг-Талей, который сейчас занимается делом. Коллектив Cryptus подчеркивает, что хочет предать дело огласке, чтобы другие люди не оказались в похожей ситуации.

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Как следует из заявления в полицию, нападение произошло в ночь с 10 на 11 декабря в тамбоне Чернг-Талей. В документе указана улица Soi Cherng Talay 16, а сами члены проекта уточняют у себя в социальных сетях, что место событий находится рядом с комплексом, где они арендуют жилье.

Заявление было подано в полицейском участке Чернг-Талей в 17:52 воскресенья, 11 декабря, и принято капитаном Янапатом Малаем, занимающим в этом участке должность заместителя инспектора.

В заявлении указана сумма в 45 тыс. долларов (20 тыс. плюс 25 тыс.). Также там приводятся слова потерпевшим о том, что они не знакомы с нападавшими. В копии документа, имеющейся у The Phuket News и «Новостей Пхукета» имена потерпевших скрыты, но оставлено указание гражданства – Российская Федерация.

Также команда Cryptus предоставила в распоряжение редакции копию справки из больницы Mission Hospital Phuket. В ней говорится о том, что 11декабря в больницу обратился 27-летний мужчин с синяками и ссадинами, полученными в результате нападения.

После обращения в полицию члены команды Cryptus анонсировали, что расскажут об инциденте, и сделали это в своих аккаунтах в Telegram и на YouTube. В Telegram был опубликован короткий текст с изложением основных фактов, а на YouTube коллектив криптопроекта выложил 23-минутное видео с подробностями, которые озвучил ведущий канала Cryptus, представляющийся Никитой.

Никита, в частности, сообщил, что нападавших было трое и они поджидали членов команды Cryptus у их жилья в районе пляжа Банг-Тао на небольшом белом внедорожнике. Вооруженные пистолетом и ножами злоумышленники подстерегли там членов команды по имени Вячеслав и Евгений, силой посадили в машину, связали руки и увезли в джунгли.

«Конкретно, ограбили нашего кофаундера Жеку и Славона, человека, который у нас занимается не последними делами в команде, за ним стоят все операционные дела», – пояснил ведущий.

По словам Никиты, нападавшие потом сказали похищенным, что планировали захват самого ведущего и участника по имени Лео, «из-за того, что есть YouTube-канал, мы медийные личности в том или ином роде».

В ролик включены несколько фото. На одном видна часть мужского лица со ссадиной (ведущий называет ее следом от глушителя), на втором – спина со ссадинами и синяком (полученными, когда человека волокли по асфальту).

Никита отметил, что у Евгения и Вячеслава требовали 100 тыс. долларов, но «с собой у ребят было 25 тыс. долларов в крипте и определенная сумма наличными». С этими финансами они в итоге и расстались, после чего их отпустили, не забрав других ценных вещей. В частности, грабители оставили потерпевшим телефоны, с которых, в том числе, переводилась криптовалюта.

По словам Никиты, команда оперативно установила личность одного из участников нападения, а также выяснила, от кого из общих знакомых тот получал информацию о Cryptus. Никита отметил, что подозреваемый «опознан с вероятностью 99,9%». В частности, его нашли в соцсетях.

В ролике говорится, что Евгений и Вячеслав опознали похитителя визуально (по татуировкам и «очень специфичной» цепочке) и по голосу (команда утверждает, что дозвонилась ему).

«Наверное, основной вывод, который нужно сделать из этой истории, это то, что нужно понимать, с кем вы общаетесь. И если вы занимаетесь криптой или какой-нибудь другой формой финансов, то есть если вы понимаете, что у вас есть что-то, что другие люди могут захотеть забрать (например, деньги), нужно быть очень осторожными с этими моментами», – порекомендовал криптоинвесторам Никита.

Член команды Cryptus также отметил, что если бы они стали жертвами более профессиональных грабителей, то ситуация могла бы закончиться хуже.

Напомним, что только в апреле этого года в Приморье было завершено расследование в отношении россиянина Александра Новичкова, одного из фигурантов дела о похищении на Пхукете Алексея Слабинского и Яны Стрижеус с целью вымогательства в начале марта 2014 года.

Поиски пары начались после того, как Стрижеус связалась с родственниками в России и сообщила, что их жизни в опасности и им срочно нужно 100 тыс. долл. на решение некой проблемы. После этого связаться с парой никто не мог. Стрижеус впоследствии нашли избитой и изнасилованной, но живой. Тело Слабинского обнаружили несколько недель спустя в джунглях и опознали при помощи экспертизы ДНК. Обнаруженные в тамбоне Чернг-Талей останки на тот момент были в таком состоянии, что иначе подтвердить личность по ним было уже невозможно.

По делу о похищении, вымогательстве, изнасиловании и убийстве были объявлены в розыск двое других россиян: упомянутый Александр Новичков и отставной майор Тихоокеанского флота РФ Андрей Забелин. Оба успели покинуть территорию Таиланда, но были затем арестованы в России. За время нахождения в РФ после возвращения с Пхукета на родину Забелин совершил еще одно убийство, задушив подушкой родственницу бывшей жены.

Забелин был в 2020 году приговорен к 19 годам тюрьмы.

Дело против Новичкова выделили в отдельное производство, следствие по нему завершилось в 2022 году. Сам Новичков, скрывавший после совершенного на Пхукете убийства, был в задержан Пензе, когда Забелину уже вынесли обвинительный приговор по тем же статьям, что вменяются ему.