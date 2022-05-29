Кремовая Vespa сгорела дотла после падения на пхукетской дороге

Тайский поклонник бренда Vespa лишился своего скутера в результате инцидента на дороге в Май-Кхао. Мужчина упал на мокром асфальте, а когда поднялся и попытался завести байк, тот внезапно загорелся и в итоге выгорел дотла.

Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники Kusoldharm Foundation получили сообщение о происшествии на Thepkrasattri Rd. в Май-Кхао около 6:50 утра 28 мая. На месте событий спасатели обнаружили остов скутера и хозяина техники, 28-летнего Тхититатхана (фамилия не указана). Мужчина получил ожог правой ноги, но более серьезных травм избежал.

Господин Тхититатхан сообщил, что ехал в Пхукет-Таун из Кхок-Клоя в провинции Пханг-Нга и в Май-Кхао потерял управление на мокрой дороге. Падение оказалось не серьезным, но когда после аварии мужчина попытался завести скутер, тот загорелся. Потушить байк было нечем, так что огонь уничтожил его полностью.

Господин Тхититатхан отметил, что до инцидента Vespa была элегантного кремового оттенка, но на фото с места событий на это уже ничего не указывает.

Мужчина отметил, что купил скутер четыре или пять лет назад. Vespa обошлась ему примерно в 120 тыс. бат.