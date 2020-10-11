Край динозавров: Что посмотреть в провинции Каласин

Для многих иностранцев тихие месяцы низкого сезона традиционным были логичным временем отпусков и, в частности, поездок в родные страны. В этом году коронавирус разрушил привычный ритм жизни: границы Таиланда закрыты с марта, путешествовать можно только внутри страны.

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К сожалению, власти Королевства не включили иностранцев в программу «Путешествуем вместе», но и без нее вполне можно найти возможность развеяться и посмотреть новые места. Одно из них – провинция Каласин на северо-востоке страны, которой Туристическое управление Таиланда посвятило один из недавних текстов на своем сайте. Известен Каласин, прежде всего, как регион, где тайские археологи нашли больше всего останков динозавров.

Именно в Каласине был открыт первый в Таиланде палеонтологический музей, носящий название Sirindhorn Dinosaur Museum. Музей состоит из восьми отдельных зон, каждая из которых посвящена своей теме. К примеру, в музее есть экспозиция мезозойской эры, экспозиция эпохи первых млекопитающих, а также экспозиция, посвященная в целом археологии.

В музее можно посмотреть на подлинные останки таких динозавров, как Phuwiangosaurus sirindhornae, Psittacosaurus sattayaraki и Siamosaurus suteethorni. Также там можно увидеть ростовые чучела других ящеров, таких как нуждающийся в представлени Tyrannosaurus Rex.

Не менее интересным будет и визит в национальный парк Пху-Фэк с его впчатляющими деревьями и богатой фауной: от белок и зайцев до хищных и скрытных цивет. Тайцы зачастую называют Пху-Фэк своим «Парком юрского периода», поскольку именно там в середине 90-х были обнаружены настоящие отпечатки лап динозавров, сохранившиеся в скальной породе. Как установили тайские археологи, оставившие следы ящеры жили примерно 140 млн лет назад. В настоящий момент отчетливо видимы четыре следа.

Также в ходе поездки в Каласин можно посетить древний город Фа-Дэт-Сонг-Янг, расцвет которого пришелся по разным данным на VIII-X или XIII-XV века. В частности, до наших дней в городе сохранилась религиозная постройка Пхратхат-Якху, построенная из кирпича храмовая чеди. При этом специалисты указывают, что во внешнем виде чеди прослеживаются сразу три ахритектурных стиля разных эпох. Изначальное здание было построено во времена королевства Дваравати, затем во времена королевства Аюттхая на его руинах возвели новую чеди, а последняя достройка произошла уже в эру Раттанакосин.