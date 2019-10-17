Краткий гид по зимовке на Пхукете с детьми

Чеклист для подумывающих о том, чтобы провести зимние месяцы в тропиках.

Наталья Скрипачева

19 Октября 2019, 02:00 PM

Зимовка на Пхукете – отличная возможность расширить багаж жизненного опыта ребенка. При этом перерыва в школьном образовании можно легко избежать.

Осень наступила,

Высохли цветы,

И глядят уныло

Голые кусты...

Помните такие стихи? Осень правда наступила внезапно, а лета особо и не было. Хочется к морю, солнцу, сладким фруктам, и причем надолго? Прилетайте на Пхукет! Мы составили чеклист, который поможет вам спланировать путешествие.

Виза

Если вы планируете прилететь на месяц, то можно обойтись и без нее. Россиянам, украинцам и гражданам ряда других стран по прилету ставят штамп, разрешающий 30-дневное пребывание в Таиланде с туристическими целями. Это бесплатно. Чтобы продлить срок пребывания еще на три-шесть месяцев, нужно будет выехать в соседнюю страну, посетить там посольство Таиланда и оформить туристическую визу. Но, возможно, удобнее и дешевле будет сделать сразу визу в своей стране.

Если решите остаться подольше, отличным вариантом станет оформление для ребенка ученической визы на один год (даже если он ходит в ясли или детский сад), а для родителя – опекунской. Кстати, об обучении. Ваш ребенок вполне может учиться на острове, а после возвращения продолжить получать знания в своей российской школе.

Образование

Вариантов для получения вашим ребенком образования на Пхукете довольно много. Есть школы с британской, американской, французской и русской программами. Так что помимо витамина D ваши дети напитаются еще и новыми знаниями.

Стоит учесть, что далеко не все международные школы возьмут ребенка на короткий срок. Обычно минимальное время обучение – не меньше одного триместра (три месяца). И то при условии, что в классах есть свободные места. Также необходимо будет сдать при поступлении в школу тесты, в том числе и на знание английского языка – он должен быть на достаточно хорошем уровне понимания и свободного говорения. Если похвастаться английским пока сложно, при зимовке отличным вариантом станет школа с русской программой, расположенная на юге острова.

Русская начальная школа ISP с углубленным изучением английского языка принимает в подготовительный, первый, второй, третий и четвертый классы.

Для учеников первого класса личное дело заведут прямо на острове. Для зачисления в более старшие классы понадобятся следующие документы:

• Личное дело учащегося;

• Копия свидетельства о рождении. Если планируется получение учебной и опекунской виз, то заверенный перевод документа на английский язык;

• Копии загранпаспортов ребенка и родителя;

• Личное заявление родителей или законных представителей, которое заполняется в школе при приеме документов. Также возможно запросить его у школы и получить по электронной почте.

Обучение в русской школе проводится с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Стоимость варьируется в зависимости от класса в диапазоне от 6 до 14 тыс. бат в месяц. В стоимость обучения входят завтрак и обед. После 16:00 на территории школы действуют кружки и спортивные секции, которые открыты не только для учеников, но и для всех детей острова.

Для дошколят на юге острова есть два русских детских сада «Сказка» и «Киндервиль» с привычным малышам меню из блюд русской кухни и русскоговорящими воспитателями. Для живущих в районе Лагуны хорошим вариантом может стать детский сад Indigo Kids. Основной язык в нем английский, но персонал имеет солидный опыт работы с русскоязычными детьми и их адаптации к англоязычному окружению.

Здравоохранение

В Таиланде уровень медицинского обслуживания на высоком уровне, однако перед поездкой непременно стоит застраховать и ребенка, и себя. В этом случае вы убережете себя от оплаты внушительных больничных счетов, а также поисков необходимых лекарств по тайским аптекам. Препараты и лечение будут оплачиваться страховой компанией. Страховку на несколько месяцев выгоднее будет оформить в России, а если вам нужна страховка на год, то разумнее обратиться в одну из тайских страховых компании.

Жилье

В идеале, конечно, будет озаботиться этим вопросом заранее, до начала так называемого высокого сезона (с ноября по апрель). Если искать варианты в разгар сезона, то их выбор будет ограниченным, а цены – более высокими. Можно смело воспользоваться сайтами Booking.com или Airbnb и снять жилье на несколько дней, чтобы поездить познакомиться с районами острова, и выбрать наиболее для себя подходящий. От себя можем порекомендовать обратить внимание на районы Чалонг и Раваи. Именно здесь наиболее развита инфраструктура – есть много ресторанов, кафе, магазинов, здесь же сосредоточено много русских и международных детских садиков, школ и центров дополнительного образования, детские парки. А главное на юге же расположены прекрасные пляжи идеальный для снорлинга и каякинга Януй, признанный лучшим по рейтингу Tripadvisor Най-Зарн, а также небольшой и малолюдный Ао-Сен. Приезжайте, лето всегда ждет вас на острове Пхукет 365 дней в году!