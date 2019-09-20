Краткий гид по кембриджским школам Пхукета

Кембридж – это звучит гордо. А радостно звучит то, что на Пхукете есть возможность обучения ребенка по знаменитой британской системе образования.

Наталья Скрипачева

Главный козырь кембриджской школы – признание полученного по итогам учебы аттестата ведущими университетами Великобритании и многих других стран, что открывает превосходные перспективы для дальнейшего образования. Однако не менее существенным плюсом является то, что при смене места проживания семьи ребенок сможет продолжить обучение по кембриджской программе в другой кембриджской школе с того момента, где остановился. Согласитесь, это очень удобно? Особенно для родителей, которым не сидится на месте. Единственное отличие – только дополнительные предметы, которые являются обязательными в той стране, где, собственно, находится конкретная школа. В Таиланде, например, это будут уроки тайского языка.

Еще один плюс школ с официальной аккредитацией состоит в том, что они проходят постоянные проверки и подконтрольны ассоциациям международных школ, которые в свою очередь выставляют довольно жесткие требования на соответствие своим стандартам – начиная от помещения и оснащения школы, заканчивая учителями и их квалификацией.

На что обратить внимание при выборе международной школы? Основополагающим фактором будет как раз наличие у школы официальной аттестации, в нашем случае – кембриджской. Сегодня на острове работают всего шесть школ с официальным статусом кембриджских. В этом можно убедиться на сайте www.cambridgeinternational.org.

Кембриджские школы Пхукета:

1. Berda Claude International School Of Phuket (BCIS);

2. British International School Phuket (BISP);

3. Headstart International School;

4. International School of Phuket (ISP);

5. Kajonkiet International School Phuket (KIS);

6. Satree Phuket School.

Представителей этой шестерки объединяет наличие кембриджской аттестации и соответствие стандартом этого объединения. Однако перечисленные школы – отнюдь не клоны друг друга, каждая из шести школ разная и имеет свои отличительные особенности. Попробуем вам о них рассказать, и возможно это поможет с выбором.

BCIS

Самая молодая международная школа на Пхукете. Обучение осуществляется по двум престижным учебным программам – британской международной системе образования Cambridge, а также национальной французской учебной программе. Как школа существует с 2017 года и находится на этапе активного развития, это касается и территории школы – ведется строительство новых зданий, масштабного спортивного комплекса, кампуса. Сайт: bcisphuket.com. Телефон: 076606204.

BISP

Одна из старейших и наиболее уважаемых международных школ на острове. Расположена на территории почти 18 гектаров. Эдакий пхукетский Хогвартс если хотите. «Классическая» – это, пожалуй, лучшая характеристика для нее. Школа стала пионером в экспансии международного образования на острове. На сегодняшний день школа обучает порядка 900 учеников более чем из 60 стран. А ее выпускников ждут во многих ведущие университетах всего мира, где абитуриенты BISP котируются весьма высоко. Сайт: www.bisphuket.ac.th. Телефон: 076335555.

ISP

International School of Phuket (ISP) предлагает, помимо кэмбриджской, также российскую программу обучения, которую можно выбрать в к международной или же в качестве основной и единственной. Главная задача российских уроков в кэмбриджском расписании – поддержание родного языка у русскоговорящих детей. Программа составлена с учетом билингвальности детей, ни одно из направлений при этом не страдает.

В нынешнем учебном году в русском расписании профессиональным педагогам удалось сохранить 12 основных уроков (математика, русский язык, чтение, окружающий мир). Русская программа ориентирована на развитие у ребенка личностных качеств. Вот что рассказывает руководитель русского отделения ISP Татьяна Опаренко: «Для нас, русских педагогов, важно не только то, что все наши ученики получают официальное российское образование, но и то, чтобы они имели свои цели, которые смогли бы реализовывать в дальнейшем. Чтобы ученики решали задачи, могли понимать текст, задавать вопросы и искать ответы, критически воспринимать информацию, проверять, находить доказательства, анализировать и делать выводы».

В любой момент, при желании, ребенок сможет вернуться и успешно продолжить учебу в России. Или поехать во Францию, если изначально была выбрана французская учебная программа, также преподаваемая в этой школе. Сайт: internationalschoolphuket.com. Телефон: 076383772.

Headstart

Headstart – одна из ведущих международных школ Пхукета, где получают образование более 600 учеников. Возникшая в 2005 году как домашний образовательный центр, школа Headstart быстро развивалась и росла. В 2011 году школа получила аккредитацию University of Cambridge (CIE), при этом школа смогла сохранить свое ощущение общности, теплых семейных отношений, которые так хорошо ощущаются и одинаково ценятся всеми – как родителями и детьми, так и преподавателями и управленцами школы. Плюс Headstart отличается одним из самых современных кампусов, куда ученики перебрались в 2015 году Сайт: headstartphuket.com. Телефон: 076612876.

KIS

Kajonkiet International School – это международный проект мощной тайской школьной сети Kajonkiet. Образование дается на достойном уровне международной школы, однако тайскому языку и культуре, пожалуй, посвящено все-таки больше времени, чем в других учебных заведениях, значащихся международными. Пять уроков тайского языка в неделю (плюс дополнительные занятия для желающих), тайские блюда в школьном меню – эта школа для семей, планирующих связать свою жизнь с Таиландом или уже связавших. Впрочем, о доминировании тайских школьников среди учащихся речи не идет, и KIS в полном смысле слова является международной школой (в отличие от остальных Kajonkiet’ов на Пхукете). Сайт: www.kajonkietsuksa.ac.th. Телефон: 076 510 203.

Satree Phuket School

Присутствие тайской школы Satree в официальном списке кембриджских школ может удивить некоторых, но это действительно так. Основанное в 1909 году образовательное заведение считается одним из сильнейших и старейших на острове. Репутацию школы подтверждает серия Королевских наград, представители многих известных пхукетских семей получали образование именно в ней, однако Satree – это именно тайская школа с кембриджской программой, а не международная. Сайт: www.satreephuket.ac.th. Телефон: 076222368.