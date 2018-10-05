Красочный забег вернется в ноябре

Ежегодный Colour Fun Run пройдет в Thanyapura 10 ноября.

7 Октября 2018 09:00:00

Фото: Thanyapura

Спортивный клуб Thanyapura проведет очередной красочный забег в ноябре этого года. Суть Colour Fun Run красноречивее всего отражаются фотографии с этого мероприятия: участники преодолевают выбранную дистанцию, а по пути их осыпают безопасному красящими порошками все цветов радуги. Кроме того, каждый участник получает и личный «боекомплект» и 500 г порошка.

Colour Fun Run – мероприятие для всей семьи, так что какие-либо возрастные ограничения полностью отсутствуют. При этом дистанцию можно выбрать по желанию: в этот раз забеги пройдут на 1,5 км и 4 км.

Стартовый комплект участника включает упомянутые выше 500 г краски, защитные очки, рюкзак и футболку с эмблемой мероприятия. Кроме того, участников ждут угощение и напитки от организаторов.

Замер времени на дистанции традиционно вестись не будет, медали по итогам гонки получат все добравшиеся до финиша (а добраться до него можно в абсолютно любом темпе, что весьма актуально для участников, которые выйдут на дистанцию с детьми).

Забег 2018 года пройдет на территории клуба Thanyapura в субботу, 10 ноября. Регистрация уже открыта и будет продолжаться вплоть до 25 октября на сайте www.runlah.com. Взнос за участие – 650 бат за любую из двух дистанций.

Получить комплект участника можно в Thanyapura 9 ноября (с 10:00 до 18:00). Регистрация участников в день события будет проходить с 15:00 до 16:00, сами забеги начнутся в 16:30 (забег на 4 км) и 16:40 (забег на 1,5 км). С 17:30 до 18:30 будут проведены розыгрыши призов и конкурс лучших костюмов, а затем участников ждет развлекательная программа, которая продлится до 20:00.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 076 336 000 и электронной почте events@thanyapura.com (контактное лицо – Напак Арьюпонг). Лицам, которые хотели бы совместить участие в Colour Fun Run с отдыхам в Thanyapura, предлагается скидка на размещение в 20% от стандартной стоимости номеров.