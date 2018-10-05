The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Спорт
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Мир | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Красочный забег вернется в ноябре

Ежегодный Colour Fun Run пройдет в Thanyapura 10 ноября.

Новости Пхукета

7 Октября 2018 09:00:00

Фото: Thanyapura
Фото: Thanyapura

Спортивный клуб Thanyapura проведет очередной красочный забег в ноябре этого года. Суть Colour Fun Run красноречивее всего отражаются фотографии с этого мероприятия: участники преодолевают выбранную дистанцию, а по пути их осыпают безопасному красящими порошками все цветов радуги. Кроме того, каждый участник получает и личный «боекомплект» и 500 г порошка.

Colour Fun Run – мероприятие для всей семьи, так что какие-либо возрастные ограничения полностью отсутствуют. При этом дистанцию можно выбрать по желанию: в этот раз забеги пройдут на 1,5 км и 4 км.

Стартовый комплект участника включает упомянутые выше 500 г краски, защитные очки, рюкзак и футболку с эмблемой мероприятия. Кроме того, участников ждут угощение и напитки от организаторов.

Замер времени на дистанции традиционно вестись не будет, медали по итогам гонки получат все добравшиеся до финиша (а добраться до него можно в абсолютно любом темпе, что весьма актуально для участников, которые выйдут на дистанцию с детьми).

Забег 2018 года пройдет на территории клуба Thanyapura в субботу, 10 ноября. Регистрация уже открыта и будет продолжаться вплоть до 25 октября на сайте www.runlah.com. Взнос за участие – 650 бат за любую из двух дистанций.

Получить комплект участника можно в Thanyapura 9 ноября (с 10:00 до 18:00). Регистрация участников в день события будет проходить с 15:00 до 16:00, сами забеги начнутся в 16:30 (забег на 4 км) и 16:40 (забег на 1,5 км). С 17:30 до 18:30 будут проведены розыгрыши призов и конкурс лучших костюмов, а затем участников ждет развлекательная программа, которая продлится до 20:00.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 076 336 000 и электронной почте events@thanyapura.com (контактное лицо – Напак Арьюпонг). Лицам, которые хотели бы совместить участие в Colour Fun Run с отдыхам в Thanyapura, предлагается скидка на размещение в 20% от стандартной стоимости номеров.

 

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Генерал Сурачет Хакпан возглавил Иммиграционное бюро
Генерал Сурачет Хакпан возглавил Иммиграционное бюро
Вегетарианский фестиваль стартует 9 октября
Вегетарианский фестиваль стартует 9 октября
Cтроительство аттракциона Tribhum приостановили на месяц
Cтроительство аттракциона Tribhum приостановили на месяц
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как узнать, какой отель легален?

Как узнать, какой отель легален?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.