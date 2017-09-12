Красочный забег в Thanyapura Дата/Время начала: 9 Декабря 2017 06:00:00 - 9 Декабря 2017 10:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Красочный забег Colour Fun Run спортивного клуба Thanyapura возвращается на Пхукет! Собирайтесь с друзьями или приходите в одиночку на один из самых веселых забегов по джунглям. К моменту пересечения финишной линии во все цвета радуги будет раскрашен каждый участник. Гонка открыта для всех возрастов, количество участников ограничено 1000 человек. Всех финишировавших ждут памятные медали и ланч. Подробнее на facebook.com/Thanyapura. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Thanyapura Адрес : Сапан-Хин, Пхукет телефон : 076 336 000 Веб-сайт : facebook.com/Thanyapura Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт