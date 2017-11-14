Красочный забег пройдет на Пхукете в декабре

Thanyapura Colour Fun Run 2017 пройдет в Сапан-Хине в субботу, 9 ноября, в рамках трехдневного легкоатлетического фестиваля Phukethon.

14 Ноября 2017 10:43:27

Фото: Thanyapura

Прошлогодний красочный забег Thanyapura Colour Fun Run был отменен в связи с кончиной Короля Таиланда Пхумипона Адульядета, но в этом году мероприятие вернется в календарь спортивных событий на Пхукете.

Как подтвердили организаторы, Thanyapura Colour Fun Run 2017 пройдет в Сапан-Хине в субботу, 9 ноября, в рамках трехдневного легкоатлетического фестиваля Phukethon. И если главные забеги Phukethon обещают стать нешуточной проверкой атлетов на прочность, то на Colour Fun Run спорта и веселья будет поровну.

К моменту пересечения финишной линии каждый участник будет с ног до головы покрыт красками всех цветов радуги, о чем позаботятся маршалы гонки. Впрочем, свою лепту в общее дело внесут и сами бегуны, каждый из которых получит «боекомплект» из пакетов с яркими и безопасными порошковыми красками. После гонки всех финишировавших ждут памятные медали и бесплатный завтрак.

Выдача участникам гонки стартовых наборов (футболка, очки, краски) пройдет в Сапан-Хине с 10:00 до 18:00 пятницы, 8 декабря. Регистрация в день гонки будет проходить с 6:00 до 7:00 утра, после чего начнется сам забег. Количество участников ограничено одной тысячей человек. Размер вступительного сбор зависит от выбранной дистанции: 1 км – 450 бат, 2 км – 550 бат, 5 км – 650 бат.

Зарегистрироваться можно на сайте eventbrite.com, по эл. почте events@thanyapura.com и телефону +66 7633 6000





