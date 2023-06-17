Красный Крест ждет доноров крови 29 июня

Участники мартовской акции по сдаче крови в Central Festival получили на этой неделе напоминания о том, что три месяца с предыдущего мероприятия прошли, так что они могут пожертвовать кровь заново. Выездной донорский пункт будет работать на втором этаже Central Florestа 11:00 утра до 16:00 дня 29 июня. В качестве памятного подарка участникам акции снова обещают обложки на паспорта.

Новости Пхукета

Выездные пункты приема крови Красного Креста (Phuket RBC) и больницы Vachira Hospital работают в разных частях Пхукета практически в ежедневном режиме. Однако акции в Central неформально считаются нацеленными именно на иностранцев и проходят при поддержке Иммиграционного бюро, турполиции и других структур, взаимодействующих с зарубежными жителями и гостями провинции. Среди прочего, на этих мероприятиях всегда достаточно переводчиков, готовых облегчить общение иностранцев с медиками.

В донорских пунктах ждут людей с любыми группами крови, но Красному Кресту особо важно, чтобы приходили новые и возвращались старые лица из числа обладателей крови с отрицательным резус-фактором, который встречается у тайцев гораздо реже, чем у европейцев (примерно 0,3% у тайцев против 15% у иностранцев).

Кровь с отрицательным резусом всегда в дефиците по всей стране, так что при необходимости оказания помощи Rh-негативному пациенту зачастую приходится срочно искать иностранных доноров через соцсети, потому что тайцы не могут помочь физически. Пхукетский офис Красного Креста, когда есть возможность, делится своими резервами с другими провинциями, но у острова высоки и собственные потребности из-за значительного турпотока.

На выездных акциях в Central, Limelight Avenue и в других местах донорам вручают разные подарки, хотя главная награда для большинства – это смс с текстом «спасибо, ваша кровь была использована для переливания».

Сдать кровь в любой день недели можно в офисе Phuket Red Cross в Пхукет-Тане (он находится рядом с Департаментом наземного транспорта) и в банке крови при больнице Vachira Phuket Hospital, расположенной на Yaowarat Rd.