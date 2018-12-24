Красный Крест разыграет дом на Пхукете в новогодней лотерее

Глава пхукетского отделения Красного Креста и супруга губернатора провинции Ситтхинии Тавипатана презентовала представителям местных СМИ призы ежегодной благотворительной лотереи, проводимой в рамках ярмарки Красного Креста.

Новости Пхукета

24 Декабря 2018, 01:13 PM

Фото: Phuket Red Cross

Ежегодная ярмарка Красного Креста пройдет в Сапан-Хине с 27 декабря по 6 января. Имена победителей благотворительной лотереи будут объявлены в заключительный день мероприятия.

Первый приз в этом году – дом в поселке The Wish 3 в Паклоке стоимостью 2,24 млн бат, а также сертификат на мебель стоимостью в 100 тыс. бат от компании SB Furniture.

Второй приз лотереи – автомобиль Toyota Yaris ATIV в комплектации J за 529 бат. Призы третьего уровня – два мотоцикла Honda Wave 110i. Призы четвертого – три цепочки из золота массой в один бат, призы пятого – 30 золотых цепочек массой в один салынг, призы шестого уровня – 90 вентиляторов.

Лотерейные билеты продаются по цене в 100 бат, все собранные в рамках лотереи средства будут направлены на благотворительную деятельность и помощь жертвам бедствий и чрезвычайных происшествий. Получить информацию о покупке билетов можно по телефонам пхукетского Красного Креста 076-211766 и 087-2767591.