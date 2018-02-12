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Красный Крест ищет доноров II, III и IV групп крови на Пхукете

Региональный банк крови на Пхукете (PRBC) обратился к жителям острова с призывом сдать кровь для нуждающихся пациентов.

Новости Пхукета

12 Февраля 2018 11:19:41

Фото: The Phuket News
Фото: The Phuket News

Согласно заявлению PRBC, на Пхукете ощущается нехватка донорской крови групп A, B и AB (II, III и IV соответственно). Сдать кровь можно в местном офисе Красного Креста, где находится банк крови. Адрес: 38/193 Rattanakosin 200 Pi Rd (Пхукет-Таун). Офис Красного Креста работает как по будням, так и по выходным.

Телефоны для справок: 076-251178 и 081-9588854.
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