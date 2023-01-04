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Красный Крест и Vachira Hospital приглашают доноров крови

Пхукетский банк крови при больнице Vachira Phuket Hospital и пхукетский офис Красного Креста опубликовали графики работы выездных донорских пунктов в январе 2023 года.

Новости Пхукета

4 Января 2023, 03:39 PM
Сдача крови на Пхукете перед Новым годом. Фото: Phuket Red Cross

Сдача крови на Пхукете перед Новым годом. Фото: Phuket Red Cross

Выездные центры сдачи крови Vachira Phuket Hospital в январе. Фото: PR Phuket

Выездные центры сдачи крови Vachira Phuket Hospital в январе. Фото: PR Phuket

Выездные точки сдачи крови Красного Креста в январе. Фото: Phuket Rec Cross

Выездные точки сдачи крови Красного Креста в январе. Фото: Phuket Rec Cross

Выездные точки сдачи крови Красного Креста в январе. Фото: Phuket Rec Cross

Выездные точки сдачи крови Красного Креста в январе. Фото: Phuket Rec Cross

Желающие стать донорами могут сдать кровь в выездных пунктах в разных частях острова практически в любой день января, а непосредственно в самих банках крови Красного Креста и Vachira Phuket Hospital – в прямом смысле слова ежедневно.

В некоторых локациях будет работать специальный мобильный пункт на базе автобуса, в других врачи расположатся в помещениях, которые им предоставит местный бизнес или государственные структуры.

Расписание работы выездных пунктов Vachira Hospital:

  • 5 января – 10:00-15:00 – OrBorTor Саку;

  • 6 января – 9:00-14:00 – Управление неформального образования, Пхукет-Таун;

  • 9 января – 10:00-15:00 – Политехнический колледж, Пхукет-Таун;

  • 10 января – 10:00-15:00 – HomePro в Таланге;

  • 11 января – 10:00-15:00 – Como Point Yamu, Панва;

  • 12 января – 10:00-15:00 – Phuket Boat Lagoon, Ко-Кэу;

  • 16-17 января – 10:00-16:00 – Thai Watsadu, Срисунтхорн;

  • 18 января – 10:00-15:00 – Муниципалитет Вичита;

  • 19 января – 10:00-15:00 – Phuket Graceland Hotel, Патонг;

  • 24 января – 13:00-16:00 – Plook Panya Municipal School, Пхукет-Таун;

  • 25 января – 10:00-15:00 – Muslim Wittaya School, Ко-Кэу;

  • 26 января – 10:00-15:00 – Anantara Phuket Villas, Май-Кхао;

  • 30 января – 10:00-15:00 – Twinpalms Hotel, Сурин.

Получить дополнительную информацию о работе мобильных донорских пунктов, а также о сдаче крови непосредственно в самом банке в Vachira Phuket Hospital можно по телефону 076-361234 доб. 1287.

Пхукетский офис Красного Креста проводит собственную выездную кампанию для доноров. 

Расписание работы выездных пунктов Phuket Red Cross:

  • 5-6 января – 12:00-18:00 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

  • 5 января – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang, Таланг;

  • 6 января – 13:00-16:00 – Great Glove (Thailand), Срисунтхорн;

  • 7 января – 14:00-18:00 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

  • 10 января – 12:00-18:00 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

  • 10 января – 10:00-14:00 – Lotus’s Thalang, Таланг;

  • 12 января – 12:00-16:00 – Makro Thalang, Таланг;

  • 12-13 января – 12:00-18:00 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

  • 13 января – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang, Таланг;

  • 16 января – 12:00-18:00 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

  • 16 января – 12:00-18:00 – Lotus’s Thalang, Таланг;

  • 18 января – 12:00-18:00 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

  • 18 января – 10:00-15:00 – Университет PSU, Кату;

  • 20 января – 12:00-18:00 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

  • 20 января – 9:00-12:00 – Апелляционный суд, Пхукет-Таун;

  • 23 января – 10:00-16:00 – Аэропорт, терминал внутренних рейсов;

  • 25 января – 12:00-18:00 – Lotus’s на Bypass Rd., Самконг;

  • 25 января – 10:00-15:00 – Тайско-непальская ассоциация Пхукета, Кату;

  • 26 января – 12:00-18:00 – Central Festival, Кату;

  • 27-30 января – 9:00-15:00 – Университет PRU, Рассада.

Получить дополнительную информацию (в том числе о сдаче крови в офисе Красного Креста и в других провинциях) можно по телефонам 076-251178 доб. 2 и 081-9588854.

Красный Крест и Vachira Hospital проводят выездные акции по приему донорской крови на постоянной основе, но некоторые из акций выделяются особо. Так в декабре активно рекламировалось мероприятие, для которого предоставил помещение торговый центр Central Phuket.

Приглашения сдавать кровь опубликовали Иммиграционное бюро, административная организация провинции Пхукет (OrBorJor), Генеральное консульство России на Пхукете. Особый акцент был сделан на дефицит донорской крови с отрицательным резусом на фоне возобновления туристических прибытий и роста числа серьезных аварий с участием иностранцев.

Дело в том, что кровь с отрицательным резусом у тайцев почти не встречается, поэтому нужна она чаще всего иностранным пациентам и именно иностранные доноры могут ее предоставить.

 

 

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