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Красному Кресту на Пхукете срочно нужна кровь I (–)

Региональный банк крови на Пхукете (PRBC) обратился к жителям острова с призывом сдать кровь на помощь пациенту, нуждающемуся в крови I группы (О) с отрицательным резус-фактором.

Новости Пхукета

14 Февраля 2018 15:05:04

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Как пояснила представительница PRBC, кровь нужна для пациента, ожидающего операции в больнице Bangkok Hospital, куда он был доставлен после дорожной аварии.

«Мы с радостью примем кровь любых группы, но сейчас мы особо остро нуждаемся в крови первой группы с отрицательным резус-фактором», – добавила она.

В больнице Bangkok Hospital корреспонденту «Новостей Пхукета» пояснили, что операция уже была успешно проведена, но кровь первой группы с отрицательным резусом все же нужна, поскольку ее постоянно очень мало. Для проведения операции, по словам сотрудника больницы, была взять кровь, изначально предназначавшаяся другим пациентам, но требовавшаяся им менее срочно.

Сдать кровь можно в пхукетском офисе Красного Креста, где находится банк крови. Адрес: 38/193 Rattanakosin 200 Pi Rd (Пхукет-Таун). Офис Красного Креста работает как по будням, так и по выходным. Телефоны для справок: 076-251178 и 081-9588854.

 

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