Краби будет развивать круглогодичный туризм

Краби будет привлекать туристов в низкий сезон предложениями, не связанными с морем.

23 Июня 2018 09:00:00

Фото: Stefan Fussan

Администрация провинции Краби совместном с местными бизнес-ассоциациями запустили проект Krabi 365 Days, нацеленный на развитие круглогодичного туризма. Среди прочего кампания предусматривает развитие предложений, не связанных с отдыхом на море, в мае-октябре, пишет газета Bangkok Post.

В настоящий момент турпоток в Краби составляет около 6 млн человек в год, а по выручке туристической отрасли провинция занимает пятое место после Бангкока, Пхукета, Чонбури и Чианг-Мая. В прошлом году туризм принес экономике Краби около 96 млрд бат, в этом году показатель должен достичь отметки в 100 млрд.

Неравномерность распределения туристического потока имеет не только экономические последствия, но и экологические. В частности, массовый наплыв туристов в ноябре-апреле уничтожает экосистему островов Пхи-Пхи, входящих в провинцию Краби.

«Резкое увеличение турпотока позитивно отразилось на местной экономике, однако вместе с этим оно принесло и опасения насчет экологии. Как результат, туристический бизнес Краби сейчас разрабатывает стратегический план по развитию экологически ответственного туризма для блага всех заинтересованных сторон», – пояснил Bangkok Post глава местного отделения Туристического управления Таиланда (ТАТ) Апичай Аранйиг.

«Мы стремимся сохранить турпоток на текущем уровне или даже снизить его. Вместо привлечения дополнительных туристов мы стремимся сделать так, чтобы они приезжали на более долгий срок, особенно гости из скандинавских стран», – добавил он.

Господин Аранйиг отметил, что море в низкий сезон может быть опасным. В качестве альтернатив туристам будут предлагаться услуги СПА, экскурсии в рыбацкие деревни, на традиционные промыслы, к другим достопримечательностям. Также включен в программу бесплатный музыкальный фестиваль на пляже в Ао-Нанге, который пройдет 30 июня и 1 июля. При этом у фестиваля будет и гастрономическая составляющая. Участие в мероприятии подтвердили более 50 заведений общепита, которые организуют на месте проведения Ao Nang Beat Music Festival ярмарку еды.

Дополнительным фактором привлекательности Краби именно в низкий сезон должны стать и скидки в отелях. По словам президента Ассоциации отелей Круба Ронга Пхукаолуана, местные гостиницы обычно снижают стоимость номеров вдвое.

В настоящий момент провинция Краби располагает суммарным фондом из 460 отелей разного класса. При этом в это число не включены альтернативные варианты размещения, такие как квартиры и виллы.