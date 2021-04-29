Ковидные ограничения на Пхукете продлены до 12 мая

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о продлении срока действия всех ранее введенных мер по борьбе с распространением коронавируса. Ограничения будут действовать минимум до 12 мая.

Новости Пхукета

29 Апреля 2021, 04:35 PM

Въезд на Пхукет через наземный КПП открыт с 5:00 утра до 23:00 вечера. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Губернатор Вунсиеу подписал распоряжение о продлении приказа 28 апреля, распоряжение вступило в силу сегодня, 29 числа (то есть до истечение срока действия основного приказа).

Новое распоряжение было опубликовано PR-службой Пхукета после 19:00 вечера 28 апреля. Одновременно – для удобства иностранных жителей острова – была опубликована англоязычная версия базового приказа, изданного еще 20 апреля. Для ознакомления с основными запретами, ограничениями и рекомендациями она вполне подходит.

Распоряжение о продлении – а по сути новый приказ – было издано после встречи властей провинции после встречи с представителями 14 зарубежных дипмиссий, включая сотрудников консульств России, Великобритани, Австралии и других стран. При этом еще до упомянутой встречи пхукетский офис Иммиграционного бюро самостоятельно напомнил иностранцам, что они должны быть «социально ответственными» и на них распространяются все те же требования, что и на тайцев. Правда, наказание за игнорирование мер эпидемиологической безопасности включает один дополнительный пункт – возможность отзыва разрешения на пребывание в стране. Тайским гражданам высылка из Королевства, разумеется, не грозит.

Согласно приказу о продлении ограничений все бары, клубы и другие развлекательные заведения должны оставаться закрытыми до 12 мая (если не последует новое продление).

Очные занятия в образовательных учреждениях, включая языковые школы, запрещены. Единственное исключение – проведение экзаменов пр и соблюдении повышенных мер безопасности. На этом фоне некоторые частные школы уже приняли решение перенести на май каникулы, изначально запланированные на более поздний срок, и продлить третий семестр. «Новостям Пхукета» известно минимум об одной такой негосударственной школе, где дети сейчас учатся онлайн.

Массовые собрания людей и мероприятия требуют одобрения властей, а число их участников на должно превышать 30 человек. Исключение – наличие прямого одобрения со стороны властей, проведение мероприятия в «карантинной зоне» или организация события самими органами власти. На всех мероприятия должны строго соблюдаться меры защиты от распространения COVID-19.

Приостановлена выдача разрешений на проведение «игровых» мероприятий азартного типа, таких как петушиные бои, схватки бойцовских рыбок, тайский бокс и карточные игры (все мероприятия со зрителями). Тренировочные мероприятия, такие как тренировка бойцовых петухов, запрещены.

Закрытыми остаются все частные детские сады и центры ухода за детьми, за исключение пяти детских садов, отдельно выделенных под «детские пансионы».

Дайвинг и сноркеллинг (плавание с маской и трубкой запрещены).

Запрещен выезд с Пхукета и въезд на остров на автомобильном транспорте в темное время суток (с 23:00 вечера до 5:00 утра). Исключение – транспорт экстренных служб, доставка необходимых грузов и медицины, транспорта со специальным разрешением. Обычные граждане могут выехать на материк или въехать на остров с 5:00 до 23:00.

Для свободного въезда на Пхукет из провинций повышенного риска нужно предъявить сертификат о полной вакцинации (две прививки) или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученные не позднее, чем за 72 часа. В противном случае необходимо сдать экспресс-анализ на коронавирус прямо на КПП и дождаться отрицательного результата. Лица с положительным результатом направляются в больницы.

К «красным зонам» повышенного риска относятся Бангкок, Чианг-Май, Чонбури, Самут-Прака, Прачуап-Кхири-Кхан, Самут-Сакхон, Патхум-Тхани, Накхон-Патхом, Накхон-Ратчасима, Нонтхабури, Сонгкхла, Так, Убон-Тхани, Супханбури, Са-Кэу, Районг, Кхон-Кэн, Накхон-Сри-Тхаммарат, Нараттхивати и Сураттхани (к этой провинции относятся острова Самиу и Пханган).

Пхукет также относится к списку «красных зон». Таким образом, житель острова, выехавший на материк на любой срок и вернувшийся обратно, тоже должен иметь либо необходимые справки (о вакцинации или свежем ПЦР-тесте), либо сдать экспресс-анализ на КПП.

Официально экспресс-анализ является платным, однако тайским гражданам его покрывает страховка. Иностранцу придется оплатить тест самостоятельно (очевидцы говорят о сумме в 500 бат).

«Если результаты теста на COVID-19 положительные, въезжающий незамедлительно направляется в ближайшую больницу», – подчеркивается в приказе.