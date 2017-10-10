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Косатку заметили у побережья Пхукета

Морской биолог Тхон Тхамронгнавасават призвал жителей и гостей Пхукета не паниковать в связи с появлением у побережья острова косатки, известной в английском языке под именем кита-убийцы.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Октября 2017 09:28:16

Фото косатки выложил в Facebook пользователь Пхайрот Конг (Phairot Kong), указавший в качестве автора снимка некого Пираюта Бунчома (Peerayut Boonchom). В том же посте он поделился и видео-роликом, на котором морское млекопитающее проплывает рядом с неустановленным судном.

Комментируя появление косатки у западного побережья Пхукета, советник Департамента морских и прибрежным ресурсов Тхон Тхамронгнавасават указал, что косаток в этой акватории время от времени замечают на протяжении последних двух десятков лет.

«Многие люди ошибочно полагают, что косатки встречаются только у северного и южного полюсов, но на самом деле они водятся по всему мировому океану, включая тропические воды», – заявил доктор Тхамронгнавасават.

«Их несколько раз замечали в районе Пхукета в последние три-четыре года. Последний раз косатку здесь видели в прошлом году. Не стоит паниковать и опасаться этих животных, поскольку на людей они не нападают. Лучше порадоваться, что косатки встречаются в Таиланде и время от времени заглядывают на Пхукет», – отметил специалист.

Отметим, что имя кита-убийцы косатка в английском языке получила по ошибке. Британцы неправильно перевели испанское название косатки – asesina ballenas (убийца китов). На китов, как указывает Википедия, косатки действительно охотятся.

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