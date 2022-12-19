Корвет ВМФ Таиланда затонул в шторм в Сиамском заливе

В Сиамском заливе продолжается операция по поиску и спасению 31 члена экипажа корвета ВМФ Таиланда HTMS Sutkhothai, затонувшего в шторм у побережья провинции Прачуап-Кхири-Кхан поздним вечером 18 декабря.

Новости Пхукета

19 Декабря 2022, 12:19 PM

Корвет HTMS Sukhothai затонул в Сиамском заливе в 23:30 вечера 18 декабря. Фото: Royal Thai Navy

Как сообщает Bangkok Post, участие в поисках моряков с HTMS Sutkhothai принимают морские суда, а также авиация, включая самолеты Dornier и вертолеты Seahawk.

Поскольку критическая ситуация на борту корвета развивалась в течение нескольких часов, все моряки должны быть в спасательных жилетах, однако некоторые из них могли получить травмы. Во всяком случае, среди тех, кого уже спасли, есть люди с серьезными травмами.

HTMS Sutkhothai затонул около 23:30 вечера 18 декабря примерно в 20 морских милях от побережья Прачуап-Кхири-Кхана, подтвердил официальный представитель ВМФ адмирал Поккронг Монтхатпалин. Из-за высоких волн на море около 20:00 вечера 77-метровый корабль водоизмещением 960 тонн начал набирать воду и крениться на правый борт. Крен становился все сильнее, также в какой-то момент перестал работать основной двигатель и отключилось электричество, корвет стал неуправляемым.

На помощь терпящему бедствие корвету направились корабли HTMS Angthong, HTMS Bhumibol Adulyadej и HTMS Kraburi, а также два вертолета. По состоянию на 7:00 утра 19 декабря на берег были доставлены 78 из 106 членов экипажа. Согласно последнему обновлению, которое опубликовала газета Bangkok Post, в Сиамском заливе продолжаются поиски остальных моряков в количестве 31 человека.

Напомним, что на фоне штормовой погоды утром 18 декабря власти провинции Сураттхани запретили выходить в море любым судам. В частности, было остановлено паромное сообщение с Самуи, Ко-Тао и Пханганом. По состоянию на первую половину дня 19 декабря запрет оставался в силе.

Крупнейшее морское кораблекрушение в современной истории Таиланда произошло летом 2018 года у побережья Пхукета, где затонуло экскурсионное судно Phoenix с почти сотней туристов на борту. Погибли 47 граждан Китая. Во время операции по подъему судна со дна погиб тайский дайвер.



Расследование выявило многочисленные нарушения, допущенные при постройке «Феникса» и затем при допуске его к эксплуатации. У судна, в частности, была сомнительным образом организована балансировка (при помощи бетонных блоков в трюме), силовая установка представляла собой два двигателя от грузовиков Hino, имелись другие нарушения, а вся документация по рассчитанному на перевозку 100 человек «Фениксу» составляла меньше десятка страниц.