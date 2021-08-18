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Коронавирусные ограничения на Пхукете продлены до конца августа

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ, продлевающий до конца августа все действующие на острове коронавирусные ограничения, включая фактическую изоляцию провинции от материка. Приказ был подписан и опубликован вечером 14 августа.

Новости Пхукета

18 Августа 2021, 05:47 PM
Свободного въезда на Пхукет в ближайшие дни ждать не стоит. Фото: PR Phuket

Свободного въезда на Пхукет в ближайшие дни ждать не стоит. Фото: PR Phuket

Как пояснил вице-губернатор Пияпонг Чувонг, единственное изменение – разрешение на въезд на остров для постоянно живущих или работающих здесь лиц, а также туристов, прибывших в Таиланд по программе Phuket Sandbox и после 14 дней на Пхукете решивших посетить материковые провинции.

«Новые исключения распространяются на лиц, зарегистрированных в качестве жителей Пхукета и имеющих здесь постоянный адрес проживания, а также на тех, кто работает на острове на постоянной основе. Представители этих групп могут приехать на остров после 17 августа, когда новые правила вступят в силу. Впрочем, они все равно должны быть полностью вакцинированы и иметь на руках документ об отрицательном анализе на коронавирус методом ПЦР или экспресс-теста на антитела. Срок действия справки составляет 72 часа», – заявил господин Чувонг.

Под полной вакцинацией понимаются два укола вакцинами Sinovac или Sinopharm, один укол Sinovac и один укол AstraZeneca, по одному уколу препаратами AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson не ранее, чем за 14 дней до прибытия. Также въезд разрешен лицам, переболевшим коронавирусом и выписанным из больниц не ранее, чем за 90 дней до прибытия.

«Постоянно работающие на Пхукете лица должны на КПП предоставить подтверждающий это документ от работодателя», – добавил господин Чувонг.

В случае с участниками программы Phuket Sandbox также необходимо предоставить документ, подтверждающий соответствующий статус. Кроме того, выехать с острова и вернуться можно лишь после 14 дней обязательного пребывания на Пхукете.

«Мы также обсуждаем возможность организации экспресс-тестирования на антитела прямо на КПП, чтобы облегчить процесс въезда», – отметил вице-губернатор.

«В остальном суть приказа остается неизменной. Въезд обычного транспорта на Пхукет закрыт», – добавил он.

Согласно действующим с 3 августа правилам, попасть на остров могут лишь следующие группы лиц/транспорта:

1) Автомобили скорой помощи с неотложными пациентами, спасатели (в том числе морские).

2) Транспорт, доставляющий медикаменты, медицинские материалы и химические соединения.

3) Транспорт, доставляющий потребительские товары, сельскохозяйственную продукцию, животных и корма для них.

4) Транспорт с бытовым газом, использующимся для готовки еды.

5) Транспорт, перевозящий наличные денежные средства, обслуживающий банки и другие финансовые институты.

6) Транспорт с посылками и периодическими изданиями.

7) Лица, которые отправляются в международный аэропорт Пхукета для вылета за пределы страны (только при наличии билета и только в день вылета.

8) Лица с письменным направлением на выполнение служебных обязанностей по борьбе с распространением коронавируса и других болезней на острове.

9) Лица с письменными направлениями от государственных ведомств на исполнение неотложных служебных обязанностей на острове.

10) Лица с направления от судебных органов, прокуратуры и следствия при наличии четкого документального подтверждения того, что перенос даты поездки будет иметь серьезные негативные последствия.

11) Транспорт, перевозящий стройматериалы, технику и запасные части, необходимые для борьбы с наводнениями, реализации государственных проектов или оказания помощи людям в неотложной ситуации.

12) Лица с другими неотложными нуждами. В данном случае каждый кейс будет рассматриваться отдельно непосредственно на КПП Тха-Чат-Чай.

При этом в ночные часы (с 23:00 до 4:00) на Пхукет не пропускается никакой транспорт, кроме следующего по экстренным причинам.

Также в силе остаются и ограничения на работу некоторых категорий заведений. В частности, до конца августа будут закрыты все пхукетские школы, под запретом находится деятельность интернет-кафе, компьютерных клубов и бильярдных. Стадионы, площадки для занятий спортом на открытом воздухе, общественные парки и места для мероприятий могут работать только до 21:00. Все виды спорта, предполагающие тесный контакт игроков, запрещены. Присутствие зрителей и болельщиков не допускается нигде.

Фитнес-центры, спортивные залы и другие подобные заведения могут работать до 21:00 при условии ограничения числа посетителей, единовременно находящихся внутри.

 

 

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