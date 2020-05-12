Коронавирус постучался в полицию Патонга

Сразу 24 сотрудника полиции Патонга были отстранены от службы и направлены в карантин после того, как один из их коллег оказался подтвержденным носителем коронавируса. Сданные ими тесты дали отрицательный результат, но полицейских все равно поместили под наблюдение в отель Sleep With Me, выполняющий в Патонге функцию местного обзерватора для лиц с высоким риском заражения.

Новости Пхукета

12 Мая 2020, 05:48 PM

Сотрудник полиции Патонга заразился коронавирусом. 24 из его коллег отправлены на карантин. Фото: Полиция Патонга

«Они были отправлены на карантин в качестве меры предосторожности. Я хочу, чтобы они на всякий случай оставались под наблюдением не менее семи дней», – заявил шеф полиции Патонга полковник Аканит Данпитасак.

Офицер отметил, что следом тесты должен сдать еще 41 сотрудник. В отличие от первых 24 полицейских, они не имели близких контактов с заболевшим, но так или иначе попали в группу риска. Всего же штат полиции Патонга насчитывает 211 человек, включая самого полковника Данпитасака.

Шеф полиции Патонга не назвал имени своего заболевшего сотрудника. В отчете Минздрава от 10 мая он фигурирует как пациент номер 224 – гражданин Таиланда в возрасте 29 лет, государственный служащий из Патонга, заболевший 2 мая. При этом полковник Данпитасак указал, что его подчиненный обратился в больницу Vachira Hospital лишь 7 мая, хотя официальные лица неоднократно напоминали местным жителям, что при появлении симптомов простуды нужно обращаться к врачам сразу.

Как отметил полковник Данпитасак, отследить источник заражения полицейского – сложная задача, поскольку тот занимался патрулированием улиц и имел контакты с самыми разными людьми.

«Работа любого полицейского – это риск, занимается ли он патрулированием или дежурит на чекпоинте. Каждый полицейский ежедневно взаимодействует с тысячами человек, среди которых могут быть инфицированные. Также в наши обязанности входит оказывать помощь медицинским работникам, выявляющим зараженных», – заявил шеф полиции Патонга.

Одновременно полковник Данпитасак заверил, что в полицейском участке соблюдаются все требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Вход внутрь без масок и обработки рук антисептиком запрещен, все помещения регулярно проходят дезинфекцию.

«Мы делаем все это уже два месяца», – заявил офицер.