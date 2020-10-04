Королевскую кобру поймали в Раваи

Сообщение о кобре у человеческого жилья поступило в муниципалитет Раваи во второй половине дня 3 октября. На месте событий змееловы обнаружили крупную змею, прятавшуюся под бамбуковой скамейкой у жилого дома. Кобра была оперативно поймана и вывезена в джунгли.
Один из змееловов подчеркнул, что в обильные дожди заставили многих змей покинуть привычные укрытия, в результате чего риск встречи с ними увеличился. Спасатель настоятельно попросил жителей не приближаться к ним и не пытаться избавляться от них собственными силами.
«Не подходите близко к змее, но и не теряйте ее из виду. Для вызова змееловов звоните на по телефону 076-613800 или обращайтесь на экстренную горячую линию 1669. Мы приедем и проведем отлов», – заявил спасатель.