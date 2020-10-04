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Королевскую кобру поймали в Раваи

Сотрудники службы спасения при муниципалите Раваи предупредили жителей о высоком риске столкновения со змеями в дождливую погоду. Предупреждение было озвучено после того, змееловы поймали трехметровую королевскую кобру у жилого дома на Soi Naya 3.

Таньялак Сакут

4 Октября 2020, 03:17 PM
Фото: Муниципалитет Раваи

Фото: Муниципалитет Раваи

Сообщение о кобре у человеческого жилья поступило в муниципалитет Раваи во второй половине дня 3 октября. На месте событий змееловы обнаружили крупную змею, прятавшуюся под бамбуковой скамейкой у жилого дома. Кобра была оперативно поймана и вывезена в джунгли.

Один из змееловов подчеркнул, что в обильные дожди заставили многих змей покинуть привычные укрытия, в результате чего риск встречи с ними увеличился. Спасатель настоятельно попросил жителей не приближаться к ним и не пытаться избавляться от них собственными силами.

«Не подходите близко к змее, но и не теряйте ее из виду. Для вызова змееловов звоните на по телефону 076-613800 или обращайтесь на экстренную горячую линию 1669. Мы приедем и проведем отлов», – заявил спасатель.

 

 

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