Королевскую кобру поймали у офиса охранной компании в Таланге

Спасатели Kusoldharm Foundation поймали двухметровую королевскую кобру, которая заползла под постройку в расположении охранной компании в тамбоне Тхепкрасаттри в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о змее поступило на поступило на пульт дежурного Kusoldharm Foundation около 9:20 утра четверга, 26 ноября.

Вызвавшие спасателей сотрудники охранной компании сообщили прибывшим специалистам, что заметили змею в бамбуковых зарослях, однако там ее уже не было. Как оказалось, кобра успела переползти под одну из построек.

Змееловы без проблем поймали кобру и поместили в мешок. В ближайшее время ее выпустят в джунгли подальше от человеческого жилья.

«Кобра могла приползти из джунглей природного заказника Khao Phra Thaeo. В последние дни было много дождей, а в такую погоду змеи обычно пытаются найти безопасное время, чтобы переждать осадки», – предположил спасатель Наттхапонг Кхонгким.

Господин Кхонгким также напомнил, что при встрече со змеей не стоит пытаться избавиться от нее самостоятельно. Это может быть опасно.

«Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам 076-246301 (офис в Пхукет-Тауне) или 076-621338 (отделение в Таланге). Наш персонал дежурит круглосуточно», – отметил спасатель.







