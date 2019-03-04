Королевскую кобру и питона поймали у жилых домов в Кату

Спасателям удалось поймать лишь одну из двух королевских кобр, замеченных вечером 2 марта у жилого дома в Кату. Операция по поимке питона, проведенная на следующий день, завершилась полным успехом.

Новости Пхукета

4 Марта 2019, 01:31 PM

Фото: Panthakorn Pongpao

Спасатели Kusoldharm Foundation получили информацию о замеченных у жилого дома двух королевских кобрах около 19:30 субботы, 2 марта. Сообщение поступило с Nakoh Rd., ведущей из Кату и Ко-Кэу. Операция по поимке змей завершилась лишь частичным успехом.

«По прибытию мы обнаружили двух королевских кобр около канавы с водой на покрытом травой участке перед домом. Через 20 минут мы смогли поймать одну из змей , но вторая ускользнула», – рассказал журналистам спасатель Пантхакорн Понгпао.

Пойманная королевская кобра оказалась взрослой змеей. Ее длина достигала пяти метров, а масса составляла около 20 кг. Пойманную кобру отпустили на волю в джунглях подальше от человеческого жилья.

В воскресенье, 3 марта, господин Понгпао и его команда получили еще один вызов из Кату. В этот раз позвонил житель окрестностей местного водопада, сообщивший о том, что к нему в курятник забрался питон.

По словам господина Понгпао, поимка питона оказалась несложным делом, поскольку змея непосредственно перед этим съела цыпленка и не могла быстро двигаться. Питон также был выпущен в джунгли.

Напомним, что в случае встречи со змеей можно позвонить по единым номерам экстренных служб 199 и 1669. Также можно обратиться непосредственно в фонды Kusoldharm Foundation (076 355 3012) и Ruamjai Foundation (098 704 5345).