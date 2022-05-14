Королевский ритуал пахоты предвещает изобильный сезон

В пятницу, 13 мая, в Бангкоке прошел традиционный Королевский ритуал пахоты, также известный как Церемония первой борозды и под другими именами. По-тайски он именуется Рэк На Кхван (Пхра Ратча Пхити Чарот Пра Нангкхан Рэк На Кхван), по-английски – Royal Ploughing Ceremony.

Новости Пхукета

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

За ритуалом на поле Санам-Луанг в Бангкоке, знаменующим начало сезона выращивания риса, наблюдали Король Маха Вачиралонгкорн и Королева Сутхида. Церемония к общему удовольствию предрекла изобилие воды для фермеров и в целом процветание экономики, пишет Bangkok Post.

Так называемый Лорд Плуга в этом году выбрал саронг, означающий обилие воды вплоть до легких наводнений на низко лежащих полях. Двое священных благосклонно приняли воду, траву и бобы, что также означает обилие воды и пищи. Животные также не отказались от спиртного, что было истолковано как оживление международной торговли и процветание экономики.

Королевский ритуал пахоты ежегодно проводится в Таиланде с эпохи Королевства Сукхотхай, вот уже порядка 700 лет. Даже в наши дни фермеры всей страны следят за ним. Хотя у людей уже появились другие способы предсказывать погоду и изменения в экономике, Лорду Плуга и священным волам по-прежнему верят.

Также крепка и вера в то, что собранные после церемонии на поле Санам-Луанг рисовые зерна принесут богатый урожай и благополучение.











