Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Королевский ритуал пахоты предвещает изобильный сезон

В пятницу, 13 мая, в Бангкоке прошел традиционный Королевский ритуал пахоты, также известный как Церемония первой борозды и под другими именами. По-тайски он именуется Рэк На Кхван (Пхра Ратча Пхити Чарот Пра Нангкхан Рэк На Кхван), по-английски – Royal Ploughing Ceremony.

Новости Пхукета

14 Мая 2022, 10:00 AM
Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

Королевский ритуал пахоты в Бангкоке в 2022 году. Фото: Nutthawat Wicheanbut, Apichit Jinakul и Television Pool of Thailand

За ритуалом на поле Санам-Луанг в Бангкоке, знаменующим начало сезона выращивания риса, наблюдали Король Маха Вачиралонгкорн и Королева Сутхида. Церемония к общему удовольствию предрекла изобилие воды для фермеров и в целом процветание экономики, пишет Bangkok Post.

Так называемый Лорд Плуга в этом году выбрал саронг, означающий обилие воды вплоть до легких наводнений на низко лежащих полях. Двое священных благосклонно приняли воду, траву и бобы, что также означает обилие воды и пищи. Животные также не отказались от спиртного, что было истолковано как оживление международной торговли и процветание экономики.

Королевский ритуал пахоты ежегодно проводится в Таиланде с эпохи Королевства Сукхотхай, вот уже порядка 700 лет. Даже в наши дни фермеры всей страны следят за ним. Хотя у людей уже появились другие способы предсказывать погоду и изменения в экономике, Лорду Плуга и священным волам по-прежнему верят.

Также крепка и вера в то, что собранные после церемонии на поле Санам-Луанг рисовые зерна принесут богатый урожай и благополучение. 





 

 

Have a news tip-off? Click here

Фестиваль Героинь приближается к кульминации
Выставка картин Билла Бенсли в Бангкоке
Архитектура сино-португез в южном Таиланде
Тайские ткани ручной работы
Таиланд готовится отпраздновать Лой Кратонг
Мобильный музей заработал в Пхукет-Тауне
Министерство по делам фарангов вышло в виде книги
Воспоминания о первом визите Рамы IX в Патонг
Традиционная плетеная утварь в тайском быту
Новая выставка Мэрилин Бэнд в Mom Tri’s Villa Royale Gallery
Тайский массаж включен в список всемирного наследия Юнеско
Новый взгляд на залив Пханг-Нга на выставке Мэрилин Бэнд
Пхукет готовится отметить Лой Кратонг
Китайский Фестиваль середины осени отметят 13 сентября в Пхукет-Тауне
История Пхукета: Рабы и рабовладение в Сиаме

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential
QSI International School Phuket

 