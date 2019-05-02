Королевские регалии Рамы Х

Вручение Раме Х его Королевских регалий – важная часть церемонии Коронации, являющаяся элементом брахманской традиции. В ходе ритуала верховный брахмин – Пхра Маха Ратча Кхру – обращается к Королю, предлагая ему Королевские регалии, считающиеся самым значимыми символами Королевской власти. Вручение Королевских регалий – ключевой элемент Коронации.

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В книге протокола церемонии Коронации приводится следующий список церемониальных предметов: Великая Корона, Королевские Одеяния из Красной Шерсти, Меч, Великий Многоярусный Зонт и Золотые туфли. Каждый из этих предметов имеет символическое значение. Великая Корона, в частности, символизирует небесный приют Индры, Королевские Одеяния – вершину Кхантхамат в горах Суммерумат, Меч – мудрость, прорезающий тьму невежества и непонимания, Зонт – шесть уровней неба, Туфли – заботу Короля о подданных, подобную тому, как земля поддерживает горы Суммерумат.

Великий Королевский Зонт – Нопхападон Маха Савета Чатра

Каждый из девяти уровней пирамидообразного Великого Зонта изготовлен из трех слоев белой ткани, украшенных золотыми полосами. На вершине зонта находится золотое навершие. Свой современный облик Великий Зонт получил при Короле Раме IV, повелевшем использовать белую ткань вместо шелка с вплетенными золотыми или серебряными нитями. Великий Зонт долго считался самой важной из Королевских Регалий. Его Величество Рама IX повелел, чтобы зонт возвышался над ним все время, покуда он будет находиться на троне Атха Диса Удумбара Раджа Асана после церемонии Королевского Помазания.

Великая Корона Победы – Пхра Маха Пхичай Монгкут

Великая Корона Победы была изготовлена по распоряжению Рамы I. Вес украшенной бриллиантами позолоченной Короны составляет 7,3 кг, а высота – 66 см. Изначально Корону венчало навершие Пхум Кхао Бин, которое при Раме IV было заменено на крупный бриллиант, привезенный из Индии. Этот драгоценный камень носит название Пхра Мхама Вичиан Мани.

В прежние годы Великая Корона Победы считалась второй по важности Королевской Регалией после Великого Девятиуровневого Зонта, но в процессе европеизации Сиама Великая Корона Победы стала более важным символом Коронации. До эпохи Рамы IV Король не надевал Корону на голову, а просто держал ее рядом с собой. Именно Рама IV стал первым правителем страны, надевшим Корону на голову и в таком виде встретившим европейских послов. С тех пор Великая Корона Победы в ходе Коронации возлагается на голову Короля.

Меч Победы – Пхра Сэнг Кхан Чай Сри

Великий Меч Победы был вручен Раме I от имени лорда Баттамбанга в 1784 году. Его Величество Рама I распорядился изготовить для меча подобающие ножны и рукоять, которые мастера покрыли золотой эмалью и украсили драгоценными камнями. Меч стал одной из Королевских Регалий в ходе Коронации Рамы I в 1785 году.

Длина Меча Победы – 89,9 см, при этом 64,5 см составляет непосредственно клинок. Масса меча – 1,3 кг. Его длина в ножнах составляет 101 см, а масса вместе с ними – 1,9 кг.

Королевский Скипетр – Тхан Пхра Кон

Первый Королевский Скипетр также был изготовлен при Раме I. Материалом для него послужила древесина яванской кассии, что и дало скипетру его полное название Тхан Пхра Кон Ратчапрык (Королевский Посох из Яванской Кассии). Первый скипетр имел позолоченное навершие в виде трезубца и украшенную золотом рукоять.

Для Рамы IV был изготовлен новый Королевский Скипетр из чистого золота, внутри которого скрывался клинок, а навершие было выполнено в виде фигуры божества, благодаря чему скипетр получил название Тхан Пхра Кон Тхеваруп (Королевский Посох с Божеством).

Его Величество Рама VI, восхищавшийся историческим наследием страны, распорядился вернуться к использованию оригинального Королевского Скипетра в ходе Коронаций, и с тех пор это не менялось.

Королевский Веер и Королевская Метелка – Валавичани

Сначала под именем Валавичани был известен веер, изготовленный в годы Рамы I. Сперва это был веер из пальмовых листьев с золотой рукояткой и позолоченной отделкой, который также носил название Пхатчани Фак Макхам (Веер в Форме Тамариндового Стручка). В годы своего правления Рама IV указал, что название Валавичани не соответствует типу самой регалии, поскольку слово «Вала» в языке Пали означает щетину определенной разновидности яков, а веер сделан не из нее, а из пальмовых листьев. По распоряжению Рамы IV была изготовлена новая Королевская Регалия, имеющая вид метелочки с изящной рукоятью. С тех пор под под словом Валавичани понимаются два данных предмета вместе.

Королевские Туфли – Чалонг Пхрабат Чонг Нгон

Золотые Королевские Туфли также были изготовлены по распоряжению Рамы I, и эта Королевская Регалия тоже имеет индийские корни. Туфли украшены золотом и бриллиантами. В ходе церемонии Коронации их надевает на ноги Королю верховный Брахман.

*Материал основан на текстах и изображениях, опубликованных Министерством культуры Таиланда перед Коронацией Рамы Х.