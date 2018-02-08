Королевой красоты Miss Teen 2017 выбрали конкурсантку с Пхукета

Сипатрада «Винни» Пхиутонг из пхукетской школы PALS выиграла конкурс красоты Miss Teen Thailand 2017.

10 Февраля 2018 10:00:00

К моменту выхода предыдущего номера «Новостей Пхукета» мы еще не знали, получится ли у Сипатрады «Винни» Пхиутонг то, на что она надеялась. Но сейчас это уже свершившийся факт – 15-летняя учащаяся школы Phuket PALS стала новой королевой красоты Таиланда среди тинейджеров. Среди 50 участниц финального раунда Miss Teen Thailand 2017 именно Винни снискала больше всего симпатий жюри. Кроме главного титула, она также получила награду в номинациях «Хорошая личность» и «Фотогеничность», так что одержанная девушкой победа – тройная.

«Я совершенно счастлива и благодарна всем на Пхукете, кто постоянно меня поддерживал», – заявила Винни редакции «Новостей Пхукета» после триумфального финала Miss Teen Thailand 2017.

Перед итоговым раундом конкурса девушка признавалась «Новостям Пхукета», что была одной из самых юных участниц. Кроме того, ее выделял довольно высокий рост – 175 см – и Винни не знала, считать ли это преимуществом перед соперницами или недостатком.

«Мы в Таиланде, так что я не уверена. Возможно, у них в фаворитах девушки роста около 160 см. Но я надеюсь, что рост поможет. Я хочу войти в финальную пятерку конкурсанток, если получится», – говорила Винни. Этот план пхукетская школьница в итоге перевыполнила.

Сипатрада Пхиутонг – дочь тайско-американской пары. Сейчас она заканчивает школу на Пхукете, а в будущем ее может ждать, среди прочего, и модельная карьера. Как победительница Miss Teen Thailand 2017 она получила предложение подписать пятилетний контракт со спонсорами конкурса. Кроме того, девушка вернулась на Пхукет с чеком на 300 тыс. бат и различными ценными призами.

Перед конкурсом Винни признавалась, что едва ли рискнула бы принять участие в нем, если бы не поддержка близких.

«Многие друзья и члены семьи говорили, чтобы я попробовала принять участие в конкурсе. Сама бы я едва ли на это решилось, но благодаря их поддержке все же записалась», – говорила Винни.

«Я люблю музыку, играю на гитаре и укулеле, пою. Также мне нравится работа модели, и в последние два года я этим несколько раз занималась. Но в подобном конкурсе участвую впервые», – добавляла она.

Фотографии с конкурса можно найти на www.missteenthailand.com, а также на страницах Miss Teen Thailand 2017 в Facebook, Instagram и на Youtube.