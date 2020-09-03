Король Таиланда восстановил Сининарт Вонгсаджирапакди в статусе консорта

Его Величество Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) восстановил Сининарт Вонгсаджирапакди в статусе консорта и вернул ей все королевские и воинские звания, которых она были лишена в октябре прошлого года.

Новости Пхукета

3 Сентября 2020, 10:51 AM

Сининарт Вонгсаджирапакди на благотворительном мероприятии в прошлом году. Фото: Pongpat Wongyala / Bangkok Post