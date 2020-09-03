Король Таиланда восстановил Сининарт Вонгсаджирапакди в статусе консорта

Как пишет Bangkok Post, объявление о возвращении консорту всех титулов, званий и наград было опубликовано в Royal Gazette еще 29 августа, но СМИ обратили внимание на это лишь 2 сентября.
Послужной список и биография Сининарт Вонгсаджирапакди были объявлены безупречными. Также Король отдал распоряжение присвоить ей титул Чао Кхун Пхра Сининарт Пиласкалайяни (служащего королевского двора с воинским званием).
Согласно объявлению в Royal Gazette, все титулы возвращены консорту так, как если бы они никогда не отзывались.