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Король Таиланда восстановил Сининарт Вонгсаджирапакди в статусе консорта

Его Величество Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) восстановил Сининарт Вонгсаджирапакди в статусе консорта и вернул ей все королевские и воинские звания, которых она были лишена в октябре прошлого года.

Новости Пхукета

3 Сентября 2020, 10:51 AM
Сининарт Вонгсаджирапакди на благотворительном мероприятии в прошлом году. Фото: Pongpat Wongyala / Bangkok Post

Сининарт Вонгсаджирапакди на благотворительном мероприятии в прошлом году. Фото: Pongpat Wongyala / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, объявление о возвращении консорту всех титулов, званий и наград было опубликовано в Royal Gazette еще 29 августа, но СМИ обратили внимание на это лишь 2 сентября.

Послужной список и биография Сининарт Вонгсаджирапакди были объявлены безупречными. Также Король отдал распоряжение присвоить ей титул Чао Кхун Пхра Сининарт Пиласкалайяни (служащего королевского двора с воинским званием).

Согласно объявлению в Royal Gazette, все титулы возвращены консорту так, как если бы они никогда не отзывались.

 

 

 

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