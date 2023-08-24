Король Таиланда утвердил Сеттху Тхависина на посту премьер-министра страны

Его Величество Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) утвердил в качестве 30-го премьер-министра страны Сеттху Тхависина, номинированного партией Pheu Thai в альянсе с прежним военным руководством страны. Кандидатура Питы Лимджаронрата, за партию которого (Move Forward) проголосовало больше всего граждан на выборах, была отклонена парламентом на фоне его реформаторских планов. Депутаты от Move Forward остаются членами нижней палаты Национальной ассамблеи, но представителей партии в правительстве не будет. Кабинет министров сформирует 11-партийный альянс во главе с партией Таксина Чинавата. В нижней палате парламента Move Forward будет являются мощной оппозиционной силой.

Новости Пхукета

24 Августа 2023, 10:22 AM

Сеттха Тхависин перед портретом Рамы Х после утверждения на посту главы правительства. Фото: Royal Thai Govenrment

Господин Тхависин встретил новость об утверждении себя премьером в штабе партии Pheu Thai, возглавляющей 11-партийную коалицию, которой предстоит теперь сформировать новое правительство. Королевский приказ об утверждении главной правительства господин Тхависин принял из рук генерального секретаря Бюро Королевского двора Порнпит Пхетчарон.

Новый премьер-министр засвидетельствовал уважение и верность Раме Х перед его портретом, после чего сделал подобающие случаю заявления. В частности, он пообещал действовать в интересах общества, исполнять все Королевские указы, неукоснительно и всецело соблюдать и охранять конституцию страны.

Господин Тхависин также поблагодарил членов парламента, народ Таиланда, государственных служащих, полицию, армию и иные организации за поддержку. Премьер-министр выразил благодарность вошедшим в коалицию с Pheu Thai партиям, государственному и частному сектору за доверие и уверенность в его кандидатуре.

«Я буду работать в интересах общества целеустремленно, честно и высоко морально. Начинающиеся сейчас четыре года будут четырьмя годами перемен. Таиланд стоит на распутье и нуждается в экстренных решениях для вопросов экономики, общественной сферы, безопасности и национальных интересов», – заявил новый глава правительства Таиланда.

Возвращение Таксина Чинавата

Сеттха Тхависин – бывший строительный магнат, видный деятель партии Pheu Thai и политический соратник экс-премьера Таксина Чинавата, вернувшегося в страну на фоне избрания господина Тхависина премьером.

На протяжении предыдущих 15 лет «отец» Pheu Thai находился за границей, поскольку в Таиланде был заочно приговорен к тюрьме за противоправные действия во время своего премьерства. Суд счел часть из них не соответствовавшим принципам высокой морали и честности и отражавшими интересы не общества, а семьи Чинават.

В тайской и зарубежной прессе период нахождения Таксина Чинавата за границей именуется «добровольным изгнанием». Закончив изгнание, политик вернулся в страну, чтобы начать отбывать восьмилетний тюремный срок.

Сейчас господин Чинават находится в ведомственной больнице Королевской полиции Таиланда (Police General Hospital), где ему выделен один из Королевских люксов, предназначенных для особо важных пациентов.

У 74-летнего политика повышенное давление и низкий уровень насыщения крови кислородом, также он жалуется на боли в груди. В ночь перед госпитализацией господин Чинават находился в карантинной зоне следственного изолятора и совсем не спал, пишет Bangkok Post. Осмотревший господина Чинавата ведомственный врач принял решение о госпитализации в полицейскую больницу, поскольку оснащение тюремного медблока было недостаточным.