Король Таиланда утвердил Сеттху Тхависина на посту премьер-министра страны

Господин Тхависин встретил новость об утверждении себя премьером в штабе партии Pheu Thai, возглавляющей 11-партийную коалицию, которой предстоит теперь сформировать новое правительство. Королевский приказ об утверждении главной правительства господин Тхависин принял из рук генерального секретаря Бюро Королевского двора Порнпит Пхетчарон.
Новый премьер-министр засвидетельствовал уважение и верность Раме Х перед его портретом, после чего сделал подобающие случаю заявления. В частности, он пообещал действовать в интересах общества, исполнять все Королевские указы, неукоснительно и всецело соблюдать и охранять конституцию страны.
Господин Тхависин также поблагодарил членов парламента, народ Таиланда, государственных служащих, полицию, армию и иные организации за поддержку. Премьер-министр выразил благодарность вошедшим в коалицию с Pheu Thai партиям, государственному и частному сектору за доверие и уверенность в его кандидатуре.
«Я буду работать в интересах общества целеустремленно, честно и высоко морально. Начинающиеся сейчас четыре года будут четырьмя годами перемен. Таиланд стоит на распутье и нуждается в экстренных решениях для вопросов экономики, общественной сферы, безопасности и национальных интересов», – заявил новый глава правительства Таиланда.
Возвращение Таксина Чинавата
Сеттха Тхависин – бывший строительный магнат, видный деятель партии Pheu Thai и политический соратник экс-премьера Таксина Чинавата, вернувшегося в страну на фоне избрания господина Тхависина премьером.
На протяжении предыдущих 15 лет «отец» Pheu Thai находился за границей, поскольку в Таиланде был заочно приговорен к тюрьме за противоправные действия во время своего премьерства. Суд счел часть из них не соответствовавшим принципам высокой морали и честности и отражавшими интересы не общества, а семьи Чинават.
В тайской и зарубежной прессе период нахождения Таксина Чинавата за границей именуется «добровольным изгнанием». Закончив изгнание, политик вернулся в страну, чтобы начать отбывать восьмилетний тюремный срок.
Сейчас господин Чинават находится в ведомственной больнице Королевской полиции Таиланда (Police General Hospital), где ему выделен один из Королевских люксов, предназначенных для особо важных пациентов.
У 74-летнего политика повышенное давление и низкий уровень насыщения крови кислородом, также он жалуется на боли в груди. В ночь перед госпитализацией господин Чинават находился в карантинной зоне следственного изолятора и совсем не спал, пишет Bangkok Post. Осмотревший господина Чинавата ведомственный врач принял решение о госпитализации в полицейскую больницу, поскольку оснащение тюремного медблока было недостаточным.