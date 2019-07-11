Король Таиланда утвердил новый состав правительства страны

Королевский указ о назначении министров от 10 июля 2019 года уже опубликован в Royal Gazette, пишет Bangkok Post. Таким образом новый состав правительства утвержден.
Как и ожидалось, лидер Демократической партии Джурин Лаксанавист и лидер партии Пхумджайтхай Анутин Чарнвиракун получили посты вице-премьеров, а также по одному министерскому портфелю каждый.
- Премьер-министр – Прают Чан-Оча;
- Заместители премьер-министра – Правит Вонгсувон, Сомкид Джатусрипитак, Виссану Крыангам, Джурин Лаксанавист, Анутин Чарнвиракун;
- Глава офиса премьер-министра – Теван Липтапанлоп;
- Министр торговли – Джурин Лаксанавист;
- Министр здравоохранения – Анутин Чарнвиракун;
- Министр иностранных дел – Дон Праматвинай;
- Министр внутренних дел – Анупонг Паоджинда;
- Министр туризма и спорта – Пипат Ратчакитпракан;
- Министр труда – Чатумонгон Сонакун;
- Министр финансов – Уттама Саваньяна;
- Министр соцразвития – Джути Крайрик;
- Министр высшего образования, науки, исследований и инноваций – Сувит Мэсинси;
- Министр сельского хозяйства – Чалермчай Срион;
- Министр транспорта – Саксаям Чидчоб;
- Министр цифровой экономики и общества – Буддхипонг Пуннакант;
- Министр природных ресурсов и окружающей среды – Варават Силпаарча.
- Министр энергетики – Сонтиракт Сонтиджиравонг;
- Министр юстиции – Сомсак Тхепсутхин;
- Министр промышленности – Сурия Джуангрунгруангкит;
- Министр культуры – Иттипон Кхунплом.
Первое заседание нового кабинета министров, на котором будет принят политический манифест правительства, пройдет после того, как министр принесут присягу перед лицом Его Величества Рамы Х. Это должно произойти в ближайшее время.