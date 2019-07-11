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Король Таиланда утвердил новый состав правительства страны

Его Величество Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) одобрил новый состав кабинета министров страны.

Новости Пхукета

11 Июля 2019, 10:13 AM
Фото: Пресс-служба правительства Таиланда

Фото: Пресс-служба правительства Таиланда

Королевский указ о назначении министров от 10 июля 2019 года уже опубликован в Royal Gazette, пишет Bangkok Post. Таким образом новый состав правительства утвержден.

Как и ожидалось, лидер Демократической партии Джурин Лаксанавист и лидер партии Пхумджайтхай Анутин Чарнвиракун получили посты вице-премьеров, а также по одному министерскому портфелю каждый.

  • Премьер-министр – Прают Чан-Оча;
  • Заместители премьер-министра – Правит Вонгсувон, Сомкид Джатусрипитак, Виссану Крыангам, Джурин Лаксанавист, Анутин Чарнвиракун;
  • Глава офиса премьер-министра – Теван Липтапанлоп;
  • Министр торговли – Джурин Лаксанавист;
  • Министр здравоохранения – Анутин Чарнвиракун;
  • Министр иностранных дел – Дон Праматвинай;
  • Министр внутренних дел – Анупонг Паоджинда;
  • Министр туризма и спорта – Пипат Ратчакитпракан;
  • Министр труда – Чатумонгон Сонакун;
  • Министр финансов – Уттама Саваньяна;
  • Министр соцразвития – Джути Крайрик;
  • Министр высшего образования, науки, исследований и инноваций – Сувит Мэсинси;
  • Министр сельского хозяйства – Чалермчай Срион;
  • Министр транспорта – Саксаям Чидчоб;
  • Министр цифровой экономики и общества – Буддхипонг Пуннакант;
  • Министр природных ресурсов и окружающей среды – Варават Силпаарча.
  • Министр энергетики – Сонтиракт Сонтиджиравонг;
  • Министр юстиции – Сомсак Тхепсутхин;
  • Министр промышленности – Сурия Джуангрунгруангкит;
  • Министр культуры – Иттипон Кхунплом.

Первое заседание нового кабинета министров, на котором будет принят политический манифест правительства, пройдет после того, как министр принесут присягу перед лицом Его Величества Рамы Х. Это должно произойти в ближайшее время.

 

 

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