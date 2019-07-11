Король Таиланда утвердил новый состав правительства страны

Его Величество Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) одобрил новый состав кабинета министров страны.

Новости Пхукета

11 Июля 2019, 10:13 AM

Фото: Пресс-служба правительства Таиланда

Королевский указ о назначении министров от 10 июля 2019 года уже опубликован в Royal Gazette, пишет Bangkok Post. Таким образом новый состав правительства утвержден.

Как и ожидалось, лидер Демократической партии Джурин Лаксанавист и лидер партии Пхумджайтхай Анутин Чарнвиракун получили посты вице-премьеров, а также по одному министерскому портфелю каждый.

Премьер-министр – Прают Чан-Оча;

Заместители премьер-министра – Правит Вонгсувон, Сомкид Джатусрипитак, Виссану Крыангам, Джурин Лаксанавист, Анутин Чарнвиракун;

Глава офиса премьер-министра – Теван Липтапанлоп;

Министр торговли – Джурин Лаксанавист;

Министр здравоохранения – Анутин Чарнвиракун;

Министр иностранных дел – Дон Праматвинай;

Министр внутренних дел – Анупонг Паоджинда;

Министр туризма и спорта – Пипат Ратчакитпракан;

Министр труда – Чатумонгон Сонакун;

Министр финансов – Уттама Саваньяна;

Министр соцразвития – Джути Крайрик;

Министр высшего образования, науки, исследований и инноваций – Сувит Мэсинси;

Министр сельского хозяйства – Чалермчай Срион;

Министр транспорта – Саксаям Чидчоб;

Министр цифровой экономики и общества – Буддхипонг Пуннакант;

Министр природных ресурсов и окружающей среды – Варават Силпаарча.

Министр энергетики – Сонтиракт Сонтиджиравонг;

Министр юстиции – Сомсак Тхепсутхин;

Министр промышленности – Сурия Джуангрунгруангкит;

Министр культуры – Иттипон Кхунплом.

Первое заседание нового кабинета министров, на котором будет принят политический манифест правительства, пройдет после того, как министр принесут присягу перед лицом Его Величества Рамы Х. Это должно произойти в ближайшее время.