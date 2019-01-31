Король Таиланда распорядился обеспечить уход пострадавшему от собак ребенку

Его Величество Рама Х отдал Королевское распоряжение обеспечить весь необходимый уход семилетнему Ди Максу, на которого напали бродячие собаки в провинции Пханг-Нга. Все расходы на лечение ребенка будут покрыты за счет Королевского двора.

31 Января 2019, 10:46 AM

Фото: Phuket PR Department

О личном внимании Его Величества к пострадавшему от собак ребенку сообщил 30 января губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипата во время визита в больницу Vachira Hospital Phuket, где сейчас находится мальчик.

Получивший более ста ран Ди Макс в настоящий момент идет на поправку и уже может самостоятельно принимать пищу. Аппарат поддержки дыхания ему уже не нужен, однако до выписки из больницы еще должно пройти некоторое время. Об этом журналистам рассказал директор Vachira Hospital Чалермвонг Суконтапон. По словам директора больницы, раны заживают хорошо.

Также вчера сотрудники пхукетского офиса Департамента развития животноводства (DLD) и сотрудники фонда Soi Dog Foundation нанесли визит в поселок Тха-Чат-Чай на севере острова. Нападение собак на ребенка произошло у северного конца моста, соединяющего Пхукет с материком, а Тха-Чат-Чай – ближайший населенный пункт с южной стороны. Целью визита было выяснение ситуации с бродячими собаками.

«Мы начали здесь, потому что это ближайшая территория к тому месту, где собаки напали на Ди Макса», – заявил глава DLD Манат Тхеппарат.

«В ходе инспекции мы обнаружили, что собаки здесь повсюду, а большинство из них бездомные», – добавил он.

В ходе инспекции специалисты поймали 24 псов и сделали им прививки от бешенства. Также были обнаружены три агрессивных пса, потенциально представлявших угрозу людям, но поймать удалось лишь одного.

«Пойманная агрессивная собака будет стерилизована, привита от бешенства и отправлена в собачий приют в Таланге», – отметил господин Тхеппарат. Поиск других агрессивных собак будет продолжен.

Господин Тхеппарат напомнил, что его ведомство ждет помощи от жителей Пхукета в решении вопроса агрессивных бродячих собак. Сообщать о замеченных животных следует по телефону 076-216934.

«Предоставьте нам информацию о том, где найти собаку, и мы либо сделаем ей прививку, либо отправим в приют», – добавил он.