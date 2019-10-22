Король Таиланда лишил Чао Кхун Пхра Сининат титулов и званий

Его Величество Король Таиланда лишил консорта Чао Кхун Пхра Сининат Билатканлайани всех титулов, наград и воинских званий за нарушение кодекса поведения при дворе и проявление нелояльности к монарху.

Новости Пхукета

22 Октября 2019, 09:16 AM

Чао Кхун Пхра Сининат. Фото с сайта Бюро Королевского двора (сейчас удалено).

Как пишет Bangkok Post, уведомление о лишении Чао Кхун Пхра Сининат титулов и званий было опубликовано в Royal Gazette в понедельник, 21 октября. Непосредственно само решение вступило в силу днем ранее.

В официальном заявлении Бюро Королевского двора говорится, что Чао Кхун Пхра Сининат выступала против брака Его Величества с Королевой Сутхидой, выражала неудовлетворение пожалованным ей титулом и желала равного Королеве статуса.

В своих действиях, говорится в заявлении Бюро Королевского двора, консорт руководствовалась личными интересами, а не общественным благом, выражала неуважение к Его Величеству и не ценила Королевской доброты.

Вместе с пожалованным ей титулом Чао Кхун Пхра Сининат была лишена воинского звания генерала-майора и должности в вооруженных силах, а также всех Королевских наград. Биография и фотографии Чао Кхун Пхра Сининат уже удалены с сайта Бюро Королевского двора, где они были опубликованы в августе.

Напомним, Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн пожаловал титул Чао Кхун Пхра и имя Сининат Билатканлайани генералу Сининат Вонгвачирапак в свой день рождения, 28 июля этого года. 34-летняя Чао Кхун Пхра Сининат (урожденная Нирамон Унпром) была единственной обладательницей соответствующего титула за почти столетие.