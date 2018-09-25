Король Таиланда дал аудиенцию российскому послу

Его Величество Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайяварангкун дал аудиенцию послу России в Королевстве Кириллу Барскому и его супруге.

25 Сентября 2018 11:05:25

Посол России Кирилл Барский завершает свою миссию в Королевстве Таиланд. Фото: Посольство РФ в Таиланде / Thailand.mid.ru

Как сообщает посольство России в Таиланде на своей странице в Facebook, аудиенция состоялась 24 сентября во Дворце Дусит в Бангкоке. Аудиенция была приурочена к завершению миссию Кирилла Барского в Таиланде.

В ходе аудиенции российский посол и его супруга преподнесли Его Величеству Раме Х каминные часы с малахитовой отделкой, большой деревянный ковш в форме лебедя с хохломской росписью, а также памятную медаль с изображением профилей Рамы V и Николая II, выпущенную к 120-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.

В августе Кирилл Барский встретился с Ее Высочеством Принцессой Сириндхорн. Принцессе посол с супругой преподнесли шкатулку, вручную расписанную русскими мастерами лаковой миниатюры, памятную медаль к 120-летию установления дипломатических отношений, несколько книг об истории России и династии Романовых.

Напомним, Кирилл Барский занял пост чрезвычайного и полномочного посла России в Таиланде четыре года назад, соответствующий указ был подписан президентом 25 августа 2014 года. В декабре 2016 года Кириллу Барскому была объявлена благодарность правительства РФ «за трудовые успехи и большой личный вклад в развитие международного сотрудничества». В том же месяце посол был награжден почетной грамотой президента России «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу».