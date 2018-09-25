The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Король Таиланда дал аудиенцию российскому послу

Его Величество Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Бодиндрадебайяварангкун дал аудиенцию послу России в Королевстве Кириллу Барскому и его супруге.

Новости Пхукета

25 Сентября 2018 11:05:25

Посол России Кирилл Барский завершает свою миссию в Королевстве Таиланд. Фото: Посольство РФ в Таиланде / Thailand.mid.ru
Посол России Кирилл Барский завершает свою миссию в Королевстве Таиланд. Фото: Посольство РФ в Таиланде / Thailand.mid.ru

Как сообщает посольство России в Таиланде на своей странице в Facebook, аудиенция состоялась 24 сентября во Дворце Дусит в Бангкоке. Аудиенция была приурочена к завершению миссию Кирилла Барского в Таиланде.

В ходе аудиенции российский посол и его супруга преподнесли Его Величеству Раме Х каминные часы с малахитовой отделкой, большой деревянный ковш в форме лебедя с хохломской росписью, а также памятную медаль с изображением профилей Рамы V и Николая II, выпущенную к 120-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.

В августе Кирилл Барский встретился с Ее Высочеством Принцессой Сириндхорн. Принцессе посол с супругой преподнесли шкатулку, вручную расписанную русскими мастерами лаковой миниатюры, памятную медаль к 120-летию установления дипломатических отношений, несколько книг об истории России и династии Романовых.

Напомним, Кирилл Барский занял пост чрезвычайного и полномочного посла России в Таиланде четыре года назад, соответствующий указ был подписан президентом 25 августа 2014 года. В декабре 2016 года Кириллу Барскому была объявлена благодарность правительства РФ «за трудовые успехи и большой личный вклад в развитие международного сотрудничества». В том же месяце посол был награжден почетной грамотой президента России «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу».

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Король Таиланда дал аудиенцию российскому послу
Король Таиланда дал аудиенцию российскому послу
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Пхукетский спорт в ассортименте
Пхукетский спорт в ассортименте
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как устроена тайская лотерея?

Как устроена тайская лотерея?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.