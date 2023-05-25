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Король и Королева Таиланда посетят Пхукет

Власти Пхукета объявили о готовящемся визите на остров Короля и Королевы Таиланда. Его Величество Маха Вачиралонгкорн и Ее Величество Сутхида планируют посетить провинцию 3 июня, в день рождения Королевы.

Новости Пхукета

25 Мая 2023, 10:35 AM
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Королева Сутхида во время визита в Лондон на Коронацию Карла III. Фото: Royal Office of Thailand

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Королева Сутхида во время визита в Лондон на Коронацию Карла III. Фото: Royal Office of Thailand

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Королева Сутхида во время визита в Лондон на Коронацию Карла III. Фото: Royal Office of Thailand

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Королева Сутхида во время визита в Лондон на Коронацию Карла III. Фото: Royal Office of Thailand

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Королева Сутхида во время визита в Лондон на Коронацию Карла III. Фото: Royal Office of Thailand

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) и Королева Сутхида во время визита в Лондон на Коронацию Карла III. Фото: Royal Office of Thailand

О начале подготовки к Королвскому визиту Рамы Х и его супруги объявил на совещании 24 мая вице-губернатор Амнуай Пинсуван. В публикации PR-службы провинции подчеркивается, что господин Пинсуван проводил мероприятие от лица главы провинции Наронга Вунсиеу.

«В пятницу, 3 июня, празднуется день рождения Ее Величества Королевы. Провинци Пхукета запланировала мероприятия в честь Его Величества Короля и Ее Величества Королевы, чтобы показать верность Его Величеству и выразит благодарность за его доброту», – говорится в сообщении PR Phuket.

Мероприятия в честь монарха и его супруги должны быть простыми, но выражающими почтение к Королю и благодарность за честь, оказанную острову его визитом.

В 7:30 утра 3 июня во внутреннем дворе здания администрации провинции (Phuket Provincial Hall) на Tha Kraeng Rd. начнется церемония вручения подношений буддистским монахам.

На 18:00 назначена церемония возложения чаш к портрету Его Величества. Церемония будет служить выражением почтения к Королю и благодарности за долг подданства монарху.

На 19:19 запланирована церемония зажжения свечей в визита Его Величества Рамы X.

«В связи с этим представители общественности приглашаются принять участие в мероприятии, чтобы в унисон выразить уважение к Его Величеству Королю и Ее Величеству Королеве по случаю для рождения последней 3 июня 2023 года», – говорится в заключительной части сообщения PR Phuket.

 

 

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