Король и Королева Таиланда перенесли COVID без последствий

Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн и Королева Сутхида сдали положительные анализы на коронавирус на прошлой неделе, о чем бюро сообщило 17 декабря.
За день до этого, 16 декабря, Рама Х с супругой посещали больницу King Chulalongkorn Memorial Hospital, где находится Принцесса Батракитиябха. Ее Высочество была госпитализирована после того, как потеряла сознание на фоне проблем с сердцем.
В медицинское учреждение в тот день приехали сотни человек, чтобы приветствовать Короля с Королевой, а также оставить в специальной книге добрые пожелания для находящейся в больницы Принцессы.
Врачи диагностировали у Его Величества и Ее Величества легкие симптомы заболевания, прописали лекарства и рекомендовали покой, а также временное прекращение от исполнения Королевских обязанностей, пишет Bangkok Post.
Болезнь не вызвала осложнений. По состоянию на 26 декабря врачи заявили, что Их Величества здоровы. Проведенные в тот день тесты тоже дали отрицательный результат.
Принцесса Батракитиябха по-прежнему находится в больнице. Ежедневно в стране проводятся церемонии за ее скорейшее выздоровление.
Также на этой неделе стало известно о проблемах с сердечным ритмом у Принцессы Сириндхорн. Врачи, впрочем, уверены, что ее состояние не вызывает опасений, показатели вернутся в норму в самое ближайшее время.
Добавим, что завтра, 28 декабря, на Пхукете ждут двух других представителей Королевской семьи. На остров должны прибыть Принц Дипангкорн и Принцесса Сириваннавари, сын и дочь Рамы X.
Его Королевское Высочество Принц Дипангкорн примет участие в волонтерской деятельности в храме Wat Chalong. Ее Королевское Высочество Принцесса Сириваннавари посетит мыс Панва, где будет проходить церемония закладки первого камня в фундамент будущего Музея тайской морской жизни.
В связи с визитом членов династии Чакри на острове будут усилены меры безопасности. Также не исключается кратковременное перекрытие трасс, по которым будут проезжать кортежи особо Королевской крови.