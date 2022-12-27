Король и Королева Таиланда перенесли COVID без последствий

Бюро Королевсского двора сообщило о том, что Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и Королева Сутхида благополучно перенесли короновирусную инфекцию в легкой форме, выздоровели и могут вернуться к обычной жизни и Королевским обязанностям. Сообщение Бюро Королевского двора было опубликовано 26 декабря.

Новости Пхукета

27 Декабря 2022, 03:43 PM

Рама Х и Королева Сутхида во время визита в больницу King Chulalongkorn Memorial Hospital. Фото: Royal Household Bureau

Его Величество Король Маха Вачиралонгкорн и Королева Сутхида сдали положительные анализы на коронавирус на прошлой неделе, о чем бюро сообщило 17 декабря.

За день до этого, 16 декабря, Рама Х с супругой посещали больницу King Chulalongkorn Memorial Hospital, где находится Принцесса Батракитиябха. Ее Высочество была госпитализирована после того, как потеряла сознание на фоне проблем с сердцем.

В медицинское учреждение в тот день приехали сотни человек, чтобы приветствовать Короля с Королевой, а также оставить в специальной книге добрые пожелания для находящейся в больницы Принцессы.

Врачи диагностировали у Его Величества и Ее Величества легкие симптомы заболевания, прописали лекарства и рекомендовали покой, а также временное прекращение от исполнения Королевских обязанностей, пишет Bangkok Post.

Болезнь не вызвала осложнений. По состоянию на 26 декабря врачи заявили, что Их Величества здоровы. Проведенные в тот день тесты тоже дали отрицательный результат.

Принцесса Батракитиябха по-прежнему находится в больнице. Ежедневно в стране проводятся церемонии за ее скорейшее выздоровление.

Также на этой неделе стало известно о проблемах с сердечным ритмом у Принцессы Сириндхорн. Врачи, впрочем, уверены, что ее состояние не вызывает опасений, показатели вернутся в норму в самое ближайшее время.

Добавим, что завтра, 28 декабря, на Пхукете ждут двух других представителей Королевской семьи. На остров должны прибыть Принц Дипангкорн и Принцесса Сириваннавари, сын и дочь Рамы X.

Его Королевское Высочество Принц Дипангкорн примет участие в волонтерской деятельности в храме Wat Chalong. Ее Королевское Высочество Принцесса Сириваннавари посетит мыс Панва, где будет проходить церемония закладки первого камня в фундамент будущего Музея тайской морской жизни.

В связи с визитом членов династии Чакри на острове будут усилены меры безопасности. Также не исключается кратковременное перекрытие трасс, по которым будут проезжать кортежи особо Королевской крови.





