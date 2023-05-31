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Король и Королева примут участие в двух открытых для публики мероприятиях на Пхукете

Жители Пхукета смогут увидеть Короля и Королеву Таиланда на двух публичных мероприятиях 11 июня, в которых Его Величество Маха Вачиралонгкорн и Ее Величество Сутхида примут участие в ходе визита на остров, приуроченного ко дню рождения Королевы 3 июня. Для посещения событий необходимо предварительно записаться в муниципалитете Пхукет-Тауна. Количество участников, очевидно, будет лимитировано, но о каких-то особых ограничениях для желающих не сообщается.

Новости Пхукета

31 Мая 2023, 03:09 PM
Опубликованное на странице Phuket Info Center приглашение на церемонии с участием Рамы Х и Королевы Сутхиды. Фото: Phuket Info Center

Опубликованное на странице Phuket Info Center приглашение на церемонии с участием Рамы Х и Королевы Сутхиды. Фото: Phuket Info Center

О том, что Рама Х и его августейшая супруга примут участие в двух мероприятиях, на которые будет допущена широкая публика, сообщила вечером 30 мая страница Phuket Info Center, связанная с администрацией провинции. В изначальном анонсе визита об этом не говорилось.

Король и Королева будут присутствовать на формальной церемонии открытия нового здания администрации провинции (Phuket Provincial Hall) на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне, а также на церемонии закладки первого камня в фундамент будущего здания Апелляционного суда по восьмому региону.

Церемония в Provincial Hall назначена на 17:00 воскресенья, 11 июня, говорится в сообщении. Phuket Info Center. Страница приводит только эту дату и это время без указания подробностей.

Регистрация участников из числа широкой публики осуществляется в муниципалитете Пхукет-Тауна. Крайний срок записи – 1 июня.

 

 

 

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