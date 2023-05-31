Король и Королева примут участие в двух открытых для публики мероприятиях на Пхукете

О том, что Рама Х и его августейшая супруга примут участие в двух мероприятиях, на которые будет допущена широкая публика, сообщила вечером 30 мая страница Phuket Info Center, связанная с администрацией провинции. В изначальном анонсе визита об этом не говорилось.
Король и Королева будут присутствовать на формальной церемонии открытия нового здания администрации провинции (Phuket Provincial Hall) на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне, а также на церемонии закладки первого камня в фундамент будущего здания Апелляционного суда по восьмому региону.
Церемония в Provincial Hall назначена на 17:00 воскресенья, 11 июня, говорится в сообщении. Phuket Info Center. Страница приводит только эту дату и это время без указания подробностей.
Регистрация участников из числа широкой публики осуществляется в муниципалитете Пхукет-Тауна. Крайний срок записи – 1 июня.