Король и Королева примут участие в двух открытых для публики мероприятиях на Пхукете

Жители Пхукета смогут увидеть Короля и Королеву Таиланда на двух публичных мероприятиях 11 июня, в которых Его Величество Маха Вачиралонгкорн и Ее Величество Сутхида примут участие в ходе визита на остров, приуроченного ко дню рождения Королевы 3 июня. Для посещения событий необходимо предварительно записаться в муниципалитете Пхукет-Тауна. Количество участников, очевидно, будет лимитировано, но о каких-то особых ограничениях для желающих не сообщается.

Новости Пхукета

31 Мая 2023, 03:09 PM

Опубликованное на странице Phuket Info Center приглашение на церемонии с участием Рамы Х и Королевы Сутхиды. Фото: Phuket Info Center