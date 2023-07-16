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Кореянка совершила самоубийство с двумя кошками на Пхукете

Полиция Чалонга расследует предполагаемое самоубийство гражданки Южной Кореи, найденной мертвой в своем доме утром 16 июля. Причиной смерти стало отравление угарным газом, вместе с женщиной погибли две ее кошки. Следов насильственной смерти полицейские не обнаружили.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Июля 2023, 11:25 AM
Гражданка Южной Кореи была найдена мертвой в поселке Patak Villa утром 16 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданка Южной Кореи была найдена мертвой в поселке Patak Villa утром 16 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданка Южной Кореи была найдена мертвой в поселке Patak Villa утром 16 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданка Южной Кореи была найдена мертвой в поселке Patak Villa утром 16 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданка Южной Кореи была найдена мертвой в поселке Patak Villa утром 16 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Гражданка Южной Кореи была найдена мертвой в поселке Patak Villa утром 16 июля. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение об обнаружении тела мертвой кореянки в поселке Patak Villa у кольца Чалонга поступило в полицию в районе 7:00 утра. Труп был найден в таунхаусе, на первом этаже которого располагался офис дайв-центра, а на втором жили владельцы. Полицейские не уточнили, кто вызвал их на место событий.

Тело 43-летней женщины находилось в ванной комнате на втором этаже таунхауса, на полу стояла жаровня с прогоревшим углем, рядом с мертвой иностранкой лежали трупы двух ее задохнувшихся кошек. Несколько брикетов не использованного угля нашли в комнате.

Полиция не нашла следов борьбы или еще каких-либо улик, указывающих на насильственную смерть. 41-летней сожитель кореянки, также гражданин Южной Кореи, в момент смерти женщины находился в Сураттхани.

 

 

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