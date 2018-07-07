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Кораблекрушение у берегов Пхукета вызвалo реакцию главы КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к властям Таиланда с призывом усилить контроль за безопасность туристов после того, как не менее 33 граждан Китая погибли в кораблекрушении у берегов Пхукета.

Новости Пхукета

7 Июля 2018 15:09:13

Фото: Royal Thai Navy
Фото: Royal Thai Navy

О том, что трагедия у берегов Пхукета привлекла внимание главы КНР и вызвала ответную реакцию, сообщил 6 июня глава Министерства туризма и спорта Таиланда Вирасак Коусурат, прибывший на остров после кораблекрушения. Вместе с ним в совещании в командном центре на пирсе Чалонге участвовал посол Китая в Таиланде Лю Цзянь.

В тот же день господин Цзянь, согласно сообщению посольства, провел экстренный телефонный разговор с вице-премьером Таиланда Сомкитом Тятусипитаком, в ходе которого призвал тайскую сторону надлежащим образом выполнить спасательные работы и оказать помощь пострадавшим.

Китайская сторона выразила надежду на то, что власти Таиланда в кратчайшие сроки установят причину кораблекрушения, в результате которого погибли не менее 33 человек и еще 23 числятся пропавшими без вести, 49 находятся в больницах.

«Это происшествие потрясло китайское правительство», – заявил Ли Цзянь в ходе визита на Пхукет.

Поисковая операция у острова Хе тем временем продолжается. Сегодня туда выдвинулись два корабля ВМФ Таиланда, вертолеты, раличные суда с дайверами, спасателями и добровольцами. Затонувшее судно Phoenix, согласно публикации Bangkok Post, находится на глубине око 30-40 м. Дайверы сообщают, что внутри находятся тела погибших. По словам министра туризма, в операции задействовано более 800 человек.

Напомним, судно Phoenix затонуло по пути от острова Рача на Пхукет около 16:00 четверга, 5 июня. На борту в момент происшествия находились 105 человек – 93 туриста и еще 12 членов команды и гидов. Правоохранительные органы намереваются привлечь к ответственности капитана Phoenix Сомджинга Бунтхама и туркопанию T.C. Blue Dream Co Ltd. Согласно имеющимся данным, россиян на борту не было.

Тем же днем у побережья Пхукета потерпело крушение еще одно судно, но всех его пассажиров удалось спасти. Кроме того, в четверг сообщалось о двух россиянах, которые попали в шторм на аквабайках и были спасены рыбаками.

Все инциденты произошли в то время, когда на Пхукете действовало штормовое предупреждение. Еще 4 июля капитанам больших морских судов было рекомендовано осуществлять навигацию с осторожностью, а капитанам маломерных – не выходить в море в штормовую погоду. Метеорологическое предупреждение остается в силе до сих пор.

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