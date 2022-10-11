Контроль на дорогах будет усилен в ближайшие выходные

Полиция Пхукета и гражданские власти острова усилят контроль за дорожным движением в ближайшие длинные выходные (13-16 октября). Соответствующее распоряжение поступило из Бангкока, сообщил вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам на совещании Пхукетского комитета по дорожной безопасности 10 октября.

11 Октября 2022, 10:55 AM

Пункт дорожного контроля на Thepkrasattri Rd. в новогодние «Семь дней опасности на дорогах» в прошлом году, Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Господин Родкван Йодрабам пояснил, что инструкции в провинцию поступили от Национального центра по администрированию дорожной безопасности. Также Бангкок прислал целевые показатели аварийности, которые Пхукет не должен превысить. Впрочем, PR-служба Пхукета не стала их публиковать в своем отчете о прошедшем 10 октября заседании.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC), с начала года на острове в результате дорожных происшествий погибли 78 человек, еще 12,9 тыс. были госпитализированы с травмами (показатель всего 2021 года – 71 смерть и 13,1 тыс. госпитализаций). Непосредственно за 10 октября была зафиксирована одна смерть и 53 обращения в больницы.

Усиленный дорожный контроль уже вводился в Таиланде в предыдущие длинные выходные – 13-17 июля и 28-31 июля. Также традиционно недели особого контроля организуются в Новый год и Сонгкран, когда многие тайцы отправляются навестить родных в других провинциях. К обеспечению контроля обычно привлекаются волонтеры и сотрудники районных администраций.

Вице-губернатор Родкван Йодрабам добавил, что особое внимание должно быть уделено безопасности пешеходных переходов. Это стало национальным приоритетом после того, как в январе молодой полицейский на мотоцикле Ducati Monster насмерть сбил женщину-врача на переходе в Бангкоке. Гибель «Мо Гратай» получила большой общественный резонанс, а у пешеходных переходов начали устанавливать знаки, с перебегающим дорогу кроликом.

Вице-губернатор Родкван Йодрабам подчеркнул, что к нарушителям правил проезда пешеходных переходов закон должен применяться максимально жестко. В том числе это относится к размерам штрафов за нарушение ПДД.

«Водители должны строго соблюдать требования закона по обеспечению безопасности на переходах, в частности, сбрасывать скорость при приближении к ним», – подчеркнул заместитель главы провинции.

Также вице-губернатор обратил внимание участников совещания на необходимость своевременного обновления дорожной разметки и проверки состояния дорожных знаков. Все они должны быть четко различимы и видимы водителям и пешеходам.

«Официальные лица также должны повышать осведомленность населения о том, к каким потерям могут приводить недисциплинированное вождение и нарушение правил дорожного движения», – добавил господин Родкван Йодрабам.

По итогам работы в длинные выходные 13-16 октября официальные лица должны составить отчеты, на основе которых будет в дальнейшем вырабатываться политика дорожной безопасности. Впрочем, на то, чтобы написать рапорты, у полиции и гражданских чиновников будет три недели. Подать их нужно до 4 ноября.