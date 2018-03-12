Контракт на обеспечение безопасности пляжей Пхукета получила компания из Бангкока

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) выбрала подрядчика, который должен обеспечить наличие спасателей на пляжах острова.

12 Марта 2018 12:13:03

Спасатель на пхукетском пляже в сезон юго-западных муссонов. Фото: Таньялак Сакут

О выборе подрядчика было официально объявлено на сайте OrBorJor Пхукета. Уведомление о том, что контракт на 13 млн бат получила компания LP Laikhum Co Ltd, датируется еще 28 февраля, при этом прессе о заключении контракта не сообщалось. Более того, на прошедшей 8 марта встрече с представителями OrBorJor губернатор требовал решить вопрос с дежурством спасателей. Распространенный пресс-службой администрации отчет о мероприятии не содержал указания на то, что подрядчик уже выбран.

Контракт вступил в силу 1 марта. Согласно документу, консалтинговая компания LP Laikhum должна обеспечить патрулирование пляжей спасателями в период с 1 марта по 30 сентября.

Попытки «Новостей Пхукета» получить официальные разъяснения в OrBorJor успехом не увенчались. Исполняющий обязанности главы OrBorJor Ватчарин Патом Ваттанапонг ситуацию пока не прокомментировал. При этом один из сотрудников ведомства на условиях анонимности сообщил, что хотя контракт уже вступил в силу, спасателей от LP Laikhum на пляжах еще нет.

«Спасателей LP Laikhum еще нет на пляжах, поскольку сперва компания должна предоставить список нанятых ей лайфгардов, как того требует контракт», – заявил собеседник редакции.

«Компания должна обеспечить присутствие на пляжах 98 спасателей. Кандидатуры должны быть утверждены OrBorJor перед тем, как они приступят к патрулированию пляжей. Так что в этом месяце спасателей LP Laikhum на пляжах определенно не будет», – добавил он.

Напомним, что до осени прошлого года администрация Пхукета сотрудничала с местной компанией Phuket Lifeguard Service, что позволяло централизовано решать вопрос с обеспечением безопасности пляжей. Однако контракт на следующий год подписан не был из-за финансовых разногласий. С прошлой осени каждая из местных администраций решает вопрос с наймом спасателей самостоятельно. Кроме того, на пляжах работают спасатели-волонтеры.