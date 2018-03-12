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Контракт на обеспечение безопасности пляжей Пхукета получила компания из Бангкока

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) выбрала подрядчика, который должен обеспечить наличие спасателей на пляжах острова.

Новости Пхукета

12 Марта 2018 12:13:03

Спасатель на пхукетском пляже в сезон юго-западных муссонов. Фото: Таньялак Сакут
Спасатель на пхукетском пляже в сезон юго-западных муссонов. Фото: Таньялак Сакут

О выборе подрядчика было официально объявлено на сайте OrBorJor Пхукета. Уведомление о том, что контракт на 13 млн бат получила компания LP Laikhum Co Ltd, датируется еще 28 февраля, при этом прессе о заключении контракта не сообщалось. Более того, на прошедшей 8 марта встрече с представителями OrBorJor губернатор требовал решить вопрос с дежурством спасателей. Распространенный пресс-службой администрации отчет о мероприятии не содержал указания на то, что подрядчик уже выбран.

Контракт вступил в силу 1 марта. Согласно документу, консалтинговая компания LP Laikhum должна обеспечить патрулирование пляжей спасателями в период с 1 марта по 30 сентября.

Попытки «Новостей Пхукета» получить официальные разъяснения в OrBorJor успехом не увенчались. Исполняющий обязанности главы OrBorJor Ватчарин Патом Ваттанапонг ситуацию пока не прокомментировал. При этом один из сотрудников ведомства на условиях анонимности сообщил, что хотя контракт уже вступил в силу, спасателей от LP Laikhum на пляжах еще нет.

«Спасателей LP Laikhum еще нет на пляжах, поскольку сперва компания должна предоставить список нанятых ей лайфгардов, как того требует контракт», – заявил собеседник редакции.

«Компания должна обеспечить присутствие на пляжах 98 спасателей. Кандидатуры должны быть утверждены OrBorJor перед тем, как они приступят к патрулированию пляжей. Так что в этом месяце спасателей LP Laikhum на пляжах определенно не будет», – добавил он.

Напомним, что до осени прошлого года администрация Пхукета сотрудничала с местной компанией Phuket Lifeguard Service, что позволяло централизовано решать вопрос с обеспечением безопасности пляжей. Однако контракт на следующий год подписан не был из-за финансовых разногласий. С прошлой осени каждая из местных администраций решает вопрос с наймом спасателей самостоятельно. Кроме того, на пляжах работают спасатели-волонтеры.

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