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Контейнеровоз затонул в Сиамском заливе

Направлявшееся в Бангкок грузовое судно затонуло в районе острова Си-Чанг в Сиамском заливе.

Новости Пхукета

14 Июня 2018 17:19:33

Фото: Bangkok Post
Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, контейнеровоз Pathara Marine 6 затонул вечером 13 июня. На борту судна в момент происшествия находились четверо моряков, никто из них не пострадал. В качестве причины кораблекрушения называются сложные погодные условия.

Затонувшее судно должно было доставить 70 контейнеров из Лэм-Сабанга в Чонбури до Бангкока. Протяженность маршрута составляла около 60 км.

Что именно находилось на борту Pathara Marine 6, газета Bangkok Post не уточняет. При этом издание подчеркивает, что остающиеся на поверхности воды контейнеры могут представлять опасность для других судов.
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