Консульство Таиланда в Пенанге временно приостанавливает работу со 2 апреля

Консульство Королевства Таиланд в Пенанге (Малайзия) сообщило о приостановке работы с 2 апреля и до дальнейшего уведомления. В учреждение говорят, что закрыто консульство будет четыре или пять дней.

28 Марта 2018 16:45:16

Представительница консульства, с которой связались «Новости Пхукета», затруднилась назвать точную дату возобновления работы, но заверила корреспондента редакции, что «повода для беспокойства нет». Консульство не будет работать в течение недели.

«Консульство закрывается на несколько дней, чтобы дать возможность сотрудникам переехать в новое здание, которое находится напротив старого», – заявила сотрудница консульства. Свое имя и должно она не назвала.

«Консульство будет закрыто недолго, всего четыре-пять дней», – добавила она.

Таким образом, получить визу в Пенанге будет невозможно в течением недели. За обновлениями можно следить на странице консульства в Facebook.

Лицам, планирующим оформление виз, сотрудница консульства рекомендовала подать заявления в ближайшие два дня, то есть 29-30 марта. Пока что учреждение работает в обычном режиме.

Добавим, что консульство Таиланда в Пенанге также не будет работать 13-16 апреля в связи с празднованием Сонгкрана.