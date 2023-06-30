Консульство России на Пхукете приостановило прием

Генеральное консульство Российской Федерации на Пхукете временно приостановило прием посетителей по консульским вопросам. В качестве основания указаны «технические причины», о возобновлении приема будет сообщено отдельно.

Новости Пхукета

30 Июня 2023, 02:13 PM

Объявление о приостановке приема в генконсульстве РФ на Пхукете. Фото: Facebook.com/RusConsulatePhuket

«Генеральное консульство временно приостанавливает консульский прием по техническим причинам. О возобновлении приема граждан по консульским вопросам будет сообщено дополнительно», – сообщило консульство на своих страницах в Telegram и Facebook.

Генконсульство не уточнило, осуществляется ли прием посетителей, не являющихся российскими гражданами, и прием по экстренным вопросам, не относящимся к сфере обычных консульских услуг.

Получить консульские услуги по-прежнему можно в посольстве Российской Федерации в Бангкоке. Адрес: 78 Sap Rd., Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500.Телефоны: (+66 2) 234-98-24, (+66 2) 268-11-69. E-mail: rusembbangkok@yandex.ru. Сайт: thailand.mid.ru.