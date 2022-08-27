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Консульства России за рубежом приостановили оформление 10-летних загранпаспортов

Консульства Российской Федерации за рубежом приостановили оформление 10-летних биометрических загранпаспортов. О возобновлении приема заявлений на паспорта с электронным чипом будет объявлено дополнительно.

Новости Пхукета

27 Августа 2022, 11:15 AM
Заграничный паспорт гражданина РФ с электронным чипом.

Заграничный паспорт гражданина РФ с электронным чипом.

«По техническим причинам с 26 августа 2022 года временно приостанавливается прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия 10 лет). О возобновлении приема будет сообщено дополнительно на сайте www.kdmid.ru и сайтах дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом. Следите за информационными сообщениями!» – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

На своей странице в Telegram Консульский департамент добавил, что «оформление паспортов старого образца (сроком действия 5 лет) продолжается без изменений в установленном порядке (в качестве первичного, загранпаспорта, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного)».

Информация о приостановке приема заявлений на 10-летние паспорта также появилась на страницах посольство России в ряде стран. Посольства РФ в Таиланде в их числе нет. BBС отмечает, что сообщили об этом дипломатические учреждения в некоторых европейских странах, а также в Азербайджане и Казахстане.

ВВС добавляет, что как минимум в несколько консульств также аннулировали уже сделанные записи на подачу документов на биометрические паспорта. Вместо этого заявителям было предложено получить 5-летние паспорта без электронного носителя информации.

 

 

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