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Конструкцию затонувшего «Феникса» признали не соответствующей стандартам

Туристическое судно «Феникс», затонувшее у берегов Пхукета 5 июля, признали построенным с нарушением стандартов. Соответствующий вывод экспертов озвучил в ходе визита на остров глава Иммиграционного бюро Сурачет Хакпан.

Новости Пхукета

18 Декабря 2018, 12:00 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал генерал-лейтенант Хакпан, изучением поднятого со дна судна занимались тайские криминалисты, а также эксперты из Китая и Германии.

«Китайские и немецкие специалисты сошлись во мнении, что судно не соответствовало стандартам. Оно было построено не на верфи, а в механическом цеху. В ходе допросов по этому делу некоторым лицам были предъявлены обвинения. В отношении официальных лиц из морских ведомств Пхукета возбуждены дела о неисполнении служебных обязанностей», – цитирует Bangkok Post слова генерала Хакпана.

По словам генерала, на судне была оборудована лишь одна «водонепроницаемая дверь» вместо четырех. В движение «Феникс» приводился двигателем от грузовика Hino, а не силовой установкой судового стандарта. Устойчивость судна обеспечивали бетонные блоки, поскольку его корпус не был «сбалансированным». Остекление помещений для пассажиров также не соответствовало стандартам, в частности, стекла не были рассчитаны на эвакуацию.

«Многие пассажиры погибли внутри судна, поскольку не смогли разбить стекла и выбраться наружу», – заявил глава Иммиграционного бюро.

Также генерал Хакпан повторил, что документация по судну состоялась всего из четыре или пяти страниц чертежей, вместо обычных для лодки такого размера 40-50 страниц.

Генерал заверил, что к ответственности будут привлечены не только инженеры, спроектировавшие подобное судно и давшие добро на его постройку, но и официальные лица, допустившие лодку до эксплуатации. Никаких имен, впрочем, господин Хакпан не назвал.

По словам генерала, на следующей неделе должна состояться пресс-конференция, которая «закроет это дело».

Напомним, туристическое судно «Феникс» затонуло во время шторма 5 июля. В результате происшествия погибли 47 граждан Китая, что нанесло существенный ущерб репутации Пхукета и Таиланда в глазах туристов из этой страны. В настоящий момент известно о возбуждении уголовных дел в отношении капитана судна, инженера-проектировщика и владелицы туристической компании, которой «Феникс» принадлежал.

 

 

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