Конкурсы певчих птиц на Пхукете

Конкурсы певчих птиц, наверное, видел любой пхукетский экспат, но мало кто знает, как они проходят. Алистер Форбс исправляет это упущение.

26 Августа 2017 13:00:00

Проезжая по разным уголкам Пхукета, можно заметить странные конструкции, напоминающие огромные вешалки для белья. Вернее, такое ощущение складывается по будням. По выходным же становится понятно, что назначение у них совершенно другое. Вешалки эти предназначены отнюдь не для простыней и наволочек, а для клеток с певчими птицами.

Конкурсы певчих птиц – чаще всего краснощеких бюльбюлей – проводятся по всему Таиланду, но особенно они популярны в южных регионах страны. Самые крупные из них собирают сотни участников с сотнями же птиц, а на кону – внушительные призовые.

Посещение конкурса певчих птиц у неподготовленного зрителя оставляет неоднозначное впечатление. Вокруг все постоянно кричат и размахивают руками, время от времени раздаются свистки и вообще творится хаос. Впрочем, если знать правила, то все сразу становится намного понятней и увлекательней.

Самые распространенный вид соревнований – это состязание на количество птичьих трелей в единицу времени. Среди тайцев этот формат известен как «пение в четыре раунда». Бюльбюли обычно поют короткими трелями, и победителем становится тот участник, чья птица за отведенный период пропоет больше раз. Продолжительность каждой трели роли не играет, важно количество.

Один из ключевых участников действия – хронометрист, обычно стоящий на специальной платформе со свистком, микрофоном, большой стеклянной емкостью с водой и украшенной орнаментами оловянной чашей с отверстием в днище.

Время отмеряется следующим образом. Судья помещает оловянную чашу в емкость с водой и дает свисток, усиленный микрофоном. Чаша начинает заполняться, постепенно уходя под воду. Когда она касается дна стеклянной емкости, раздается второй свисток, знаменующий окончание раунда. Обычно на это уходит 20-25 секунд.

Пока время не закончилась, другие судьи внизу слушают бюльбюлей и считают трели, показывая пальцами их количество. После второго свистка результат раунда для каждой птицы фиксируется на карточке, висящей на клетке.

Всего проводится четыре раунда, в течение каждого из которых птица должна издать не меньше трех трелей, чтобы пройти в следующий круг соревнований. Лучшие из бюльбюлей могут выдать до восьми трелей в одном раунде. Естественно, каждый владелец изо всех сил поддерживает своего питомца, и иногда даже удивляешься, как судьям удается слышать трели бюльбюлей за криками их хозяев

Игра идет на выбывание раунд за раундом, пока наконец не объявляется победитель. Призы за победу могут достигать 30 тыс. бат и даже больше на особо крупных соревнованиях, а стоимость птиц-победителей исчисляется сотнями тысяч.

Состязания в количестве трелей, как уже говорилось, самые распространенные, но есть, разумеется, и другие. К примеру, проводятся конкурс на качество голоса певчей птицы, на чистоту трели и даже на то, насколько грациозно она перемещается по клетке во время пения. Судейство во всех этих случаях весьма субъективно, так что такие конкурсы постоянно сопровождаются спорами между участниками и судьями. В птичьих трелях, как в футболе, экспертом мнит себя каждый.

Посещение конкурса певчих птиц – это увлекательное погружение в тайскую культуру. Теперь, когда вы знаете правила, это будет гораздо интересней. Так что если вдруг в воскресенье увидите тайцев, собравшихся вокруг клеток с бюльбюлями, остановитесь на десяток минут и послушайте.

Владельцы певчих птиц всегда рады вниманию иностранцев, и среди них обязательно отыщется кто-нибудь с более или менее сносным английским. Конкурсов бюльбюлей на Пхукете проходит множество, но можно выделить четырех главных площадки, где каждое воскресенье собираются владельцы птиц, чтобы выяснить, чей питомец лучше щебечет. Первая площадка находится у здания Национального музея Таланга в районе памятника Героиням; вторая – напротив школы Sattree Phuket School на Damrong Rd. в Пхукет-Тауне; третья – на Soi Palai напротив пхукетского зоопарка в Чалонге; четвертая – в Сапан-Хине. Впрочем, вполне возможно, что в одно солнечное воскресенье вы случайно наткнетесь на состязания где-нибудь еще.